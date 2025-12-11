Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una vecina de Mecina Bombarón, Matilde Ruiz, mostrando el cenachillo con su cuerda y la cencerra que se introducía por la chimenea Rafael Vílchez

El pueblo de Granada que muestra en su fiesta el cenachillo que se introducía por las chimeneas

Los jóvenes de Mecina Bombarón realizaban este ritual, precedido de varios toques de cencerra, para que le echaran varias morcillas y le llenara la botella de vino mosto que iba introducida en la cestilla de esparto atada a una cuerda

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:29

Comenta

En Mecina Bombarón existió la costumbre de echar el cenachillo por el hueco de la chimenea desde el terrado (tejado plano) cuando en una casa ... se celebraba el primer día de la matanza del cerdo, que solía durar tres jornadas, para que en el cenachillo elaborado con esparto le metieran una o dos morcillas, y la botella que estaba vacía, la llenaran de vino mosto del terruño. Según la presidenta de la Asociación de Mujeres 'El Castañar' de Mecina Bombarón, Matilde Ruiz Peregrina, «antes de introducir el cenachillo por la chimenea, una persona se encargaba de tocar una cencerra para que la familia la escuchara y apartara lo que había en la lumbre de la casa, para no formar una trifulca», recuerda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  3. 3 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa
  9. 9 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  10. 10

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El pueblo de Granada que muestra en su fiesta el cenachillo que se introducía por las chimeneas

El pueblo de Granada que muestra en su fiesta el cenachillo que se introducía por las chimeneas