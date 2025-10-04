Un pueblo de Granada instala cuatro esculturas de bronce como reclamo turístico y homenaje a su pasado Lanjarón embellece su patrimonio con estas intervenciones, financiadas al 100% por la subvención de Municipio Turístico de Andalucía de la Junta

El municipio alpujarreño de Lanjarón ha estrenado cuatro esculturas urbanas a tamaño real, realizadas en bronce por el gran escultor Ramiro Megías para rendir homenaje a sus oficios y tradiciones: 'El Agricultor', 'La Lavandera', 'La Turista' y 'El Artesano'. Este proyecto, valorado en más de 30.000 euros, ha sido financiado en su totalidad por la Junta de Andalucía al ser Lanjarón Municipio Turístico de Andalucía.

La fundición de las piezas ha corrido a cargo de la empresa Arte en Bronce Moliné Segovia. El artista Ramiro Megías es también el autor de la 'Fuente Viva' que se encuentra desde 2013 en la Plaza de la Constitución de Lanjarón, financiada por la Diputación.

En la inauguración de las cuatro han estado presentes las autoridades de Lanjarón, entre ellas el alcalde Eric Escobedo y la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Aguas y Desarrollo Rural en Granada de la Junta, e hija de Lanjarón, Carmen Lidia Reyes.

El autor

Ramiro Megías estudió en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, especializándose en Escultura. Fue profesor en la Facultad de Bellas Artes de Granada y también director en la Escuela de Artes y Oficios, sustituyendo a su maestro Miguel Moreno. Ramiro procede de una familia de artistas, ya que sus abuelos fueron escultores. Su proceso artístico consiste en el modelado en barro de sus esculturas, para luego trasladar las formas al bronce para la escultura monumental. Él utiliza el bronce como principal material para sus obras de gran formato repartidas en muchos lugares.

Figura lavandera

Las antiguas lavanderas de Lanjarón realizaban el lavado de ropa a mano en distintos lugares y lavaderos públicos. El oficio era muy duro. Las lavanderas utilizaban jabón casero la mayoría de las veces para lavar la ropa, frotándola contra las piedras y lajas y enjuagándolas en el agua. Para transportar la ropa, usaban cestos de mimbre o esparto. El río, los arroyos y los lavaderos no eran solo lugares de trabajo, sino también espacios claves para la socialización de las mujeres. Eran el 'periódico local' donde las mujeres se enteraban de todos los acontecimientos del pueblo, se contaban secretos a voces y se compartían experiencias. Los lavaderos también eran lugares para buscar pareja y para flirtear entre las mujeres jóvenes de Lanjarón. Con la llegada de la electricidad, el agua en las casas y las lavadoras el oficio de lavandera y los lavaderos fueron desapareciendo. El Ayuntamiento de Lanjarón, a finales de febrero de 2023, inauguró la reconstrucción de su antiguo lavadero público, situado cerca de la Ermita de San Sebastián, como atractivo turístico y valor cultural

Figura agricultor

La figura escultórica del 'Agricultor' de Lanjarón está dedicada a la dura labor de los campesinos. Los hombres del campo de antaño se caracterizaban por su independencia de las herramientas manuales y la fuerza animal, sus conocimientos profundos de los ciclos naturales y sus trabajos en comunidad para producir alimentos de manera sostenibles y rudimentaria, antes de la llegada de la tecnología moderna y la mecanización a gran escala.

Los hombres del campo de antes, trabajaban de sol a sol, incluso por la noche, utilizando herramientas básicas como la azada, la hoz, el arado con la ayuda de bueyes, mulos y asnos, etcétera. Los agricultores de antes tenían un trato directo y reconfortable al llevar sus productos al mercado, a los hoteles de Lanjarón y a Granada capital. El proceso era menos costoso de lo que es hoy.

Figura turista

La escultura dedicada a 'La Turista' rinde homenaje a la actividad turística que caracteriza a Lanjarón. La escultura en bronce representa la figura de una mujer en movimiento, simbolizando al viajero. Gracias a las propiedades mineromedicinales descubiertas en Lanjarón a partir de 1774, se convirtió este pueblo en un destino turístico de primer orden en toda España, atrayendo a familias y personas de élite, e impulsando la construcción del Balneario en el siglo XX para fines terapéuticos y de relax. Las propiedades saludables de sus aguas son el principal atractivo turístico, tanto en el pasado como en la actualidad. También, la cercanía de Lanjarón con Sierra Nevada ofrece rutas de senderismo para disfrutar de la naturaleza, combinando el turismo de balneario con el de aventura y deporte. Lanjarón dispone también de una ruta por las fuentes, otra para contemplar sus hornacinas y otra por ver sus ermitas. También merece la pena conocer el Barrio Hondillo, la Placeta de Santa Ana, la sierra, sus museos de la Miel y el Agua, su Oficina de Turismo, su castillo, sus hoteles, su mercado, su exquisita gastronomía, sus artesanos, sus fiestas, entre otras muchas cosas.

Figura artesano

La escultura de 'El Artesano' honra la cultura del mimbre, una tradición que se ha ido perdiendo y que en otros tiempos dio trabajo a muchísimas familias de Lanjarón. Los artesanos del mimbre eran y siguen siendo profesionales que transforman esta materia vegetal flexible en una gran variedad de productos muy duraderos como cestas, muebles, sillones, canastas y otros objetos decorativos. El oficio es una herencia cultural transmitida de generación en generación, que requiere un profundo conocimiento de las técnicas tradicionales, desde la preparación del material, que incluye humedecerlo para darle flexibilidad, hasta las técnicas de tejido cosido y refuerzo para dar forma a los productos finales. Las varas y tiras se tejen en espiral o de otras formas para crear la base y las paredes de los productos. En Lanjarón dos hermanos, Juan y Javier Bermúdez, se dedican a elaborar gran variedad de objetos de mimbre. Sus productos suelen exponerlos en sus talleres y en sus puestos, frente al Balneario de Lanjarón.