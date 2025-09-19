El pueblo de Granada famoso gracias a sus aguas minero-medicinales, fuentes y manantiales

Rafael Vílchez Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:42 Comenta Compartir

En la localidad alpujarreña de Lanjarón la importancia del agua está presente dentro y fuera de su casco urbano. Una multitud d fuentes y pilares manan esas aguas que le han dado fama desde muy antiguo a nivel nacional e internacional. La historia de Lanjarón está muy ligada al agua. Las fuentes y pilares constituyen un símbolo en este turístico lugar. En Lanjarón existe la ruta de las fuentes. Su Balneario, del empresario Miguel Mirones, y la planta embotelladora de la empresa Aguas de Lanjarón, propiedad del Grupo Danone, gozan de gran prestigio y generan muchos puestos de trabajo.

Normalmente algunos pilares de Lanjarón reciben el nombre de las calles o plazas donde. Otras reciben un nombre especial como, por ejemplo, el 'Pilar de las Calenturas' o el 'Pilarillo Chato'. El 'Pilar de la Placetilla Colorá' se encuentra en el Barrio Hondillo, el más antiguo de Lanjarón. El 'Pilar de Santa Ana' se encuentra situado en la 'Placeta de Santa Ana', uno de los lugares más bellos y visitados por los turistas. Junto a este pilar existe un lavadero público centenario. Este lugar posee mucho encanto.

Los pilares de Lanjarón recobraron vistosidad hace unos lustros al ser restaurados por los alumnos del módulo de albañilería de la escuela taller 'Pórtico de La Alpujarra, centro formativo promovido por el Ayuntamiento de Lanjarón. Los alcaldes han procurado y sigue procurando conservar las fuentes y pilares, impregnadas de versos de Federico García Lorca, por ejemplo, en perfecto estado.

Lanjarón posee también otros pilares: 'La Fuente de las Adelfas', el 'Pilar de la Ermita de San Roque', el 'Pilar del Salaillo', los dos pilares del 'Parque del Salado', el 'Pilar de la Oficina de Turismo', el 'Pilar de la Capilla', el 'Pilar Vuelto o de las Cuatro Esquinas', el 'Pilar Carmen/San Sebastián', el 'Pilar de la Plaza', etcétera. También, en Lanjarón se encuentran el 'Pilar de Cruces', el 'Pilar San Antonio', la 'Fuente Viva' (la más grande y fotografiada construida en la Plaza gracias al por entonces presidente de la Diputación, Sebastián Pérez Ortiz), el 'Pilar Virgen del Pilar', el 'Pilar de la Expiración', el 'Pilar Santa Lucía', el 'Pilar Piedra del Castaño', el 'Pilar de los Parrales', el 'Pilar Puente del Río', el 'Pilar Hoya del Grillo', el 'Pilar de Rafaela la del lagar', etcétera.

Además, en el inmenso término municipal de Lanjarón, existen muchos pilares y fuentes, siendo unas de las más famosas y visitadas la 'Fuente de Pedro Calvo' y la 'Fuente de la Casa Tello'. Los pilares poseen poemas de Federico García Lorca, Rosaura Álvarez, Manuel Benítez Carrasco y del lanjaronense Juan Gutiérrez Padial. Las fuentes y pilares de Lanjarón se instalaron para abastecer de agua procedente de los deshielos de Sierra Nevada a la población y a los animales, dado que en el pasado no había agua corriente en los hogares. Antiguamente, estos lugares cumplían un papel social como lugares de encuentro y convivencia. También, en el famoso Balneario de Lanjarón existen, entre otras cosas, fuentes y manantiales maravillosos, virtuosos y curativos. Lanjarón posee más de una treintena de fuentes y pilares. El agua de Lanjarón, rica en sodio, hierro y calcio, es famosa por sus propiedades minero-medicinales y se recomienda para dolencias gastrointestinales y hepáticas… Las fuentes y pilares de Lanjarón son un símbolo y orgullo para el municipio, entre otras cosas, por la banda sonora que ofrece de manera continua por sus calles, plazas y plazoletas. Los murmullos y susurros que producen los chorros de agua ofrecen una melodía natural y relajante. Los sonidos del agua poseen un alto grado de aleatoriedad en sus frecuencias, lo que contribuye a que sean agradables al oído. Una de las fuentes más famosas y concurridas de Lanjarón es la 'Fuente del Salado (o 'Pilar del Salaíllo'), situado al lado del Complejo Polideportivo Francisco Vega Morata.