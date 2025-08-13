Este pueblo de Granada cambia de Ayuntamiento a un edifico del siglo XIX porque el actual se ha quedado pequeño En septiembre comenzará a funcionar en Dúrcal su nueva Casa Consistorial, situada en un precioso y espacioso edificio restaurado hace unos lustros, que en otros tiempos albergó las Escuelas Nacionales de Balina

Rafael Vílchez Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:53 Comenta Compartir

La Casa Consistorial de Dúrcal se ha quedado pequeña y se está trasladando en estos días a un edificio más grande, de mayores dimensiones, situado en un gran inmueble del siglo XIX restaurado y acondicionado hace unos lustros. Este edificio acogió en otros tiempos las antiguas Escuelas Nacionales de Balina, siendo su director durante bastantes años el alcalde de Dúrcal, José Puertas Molina. El nuevo edificio del Ayuntamiento de Dúrcal albergará los siguientes despachos y oficinas administrativas: Alcaldía, Concejalías, Secretaría, Recursos Humanos, Intervención, Tesorería, Juzgado de Paz, Registro de Entrada, Padrón Municipal, Disciplina Urbanística, Información General, Gestión Tributaria, Recaudación, Urbanismo, Policía Local y Servicios Sociales. En la segunda planta seguirá la emisora municipal Radio Dúrcal, fundada en 1985, hace 40 años. Su labor es muy participativa y de servicio público.

El alcalde de Dúrcal, Julio Prieto Machado, acompañado por la teniente de alcalde, Elena Megías, ha indicado que «en el mes de septiembre comenzará a funcionar el nuevo edificio del Ayuntamiento de Dúrcal. Antes, este inmueble ha acogido varias dependencias, como, y por ejemplo, los Servicios Sociales Comunitarios, que se queda con nosotros, una parte de la Concejalía de Personal, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), y la Emisora Municipal Radio Dúrcal que seguirá en el mismo lugar, en la segunda planta. Los técnicos municipales se han ocupado de este proyecto que no ha contado con ayudas de otras administraciones. Los gastos los estamos asumiendo con recursos propios. También informaré que el inmueble del Antiguo Ayuntamiento, situado en la Plaza de Dúrcal, queremos rehabilitarlo para que albergue un gran Centro de Iniciativas Turísticas, entre otras cosas», terminó diciendo la máxima autoridad de Dúrcal.

Las antiguas Escuelas de Balina, donde va a estar la nueva Casa Consistorial de Dúrcal, situada en la Calle Comandante Lázaro y en la antigua carretera Bailén-Motril, se inauguraron en Dúrcal en 1922, hace 103 años, y se cerraron en los años 70 del pasado siglo. El edificio que muy pronto acogerá la Casa Consistorial de Dúrcal se encontraba en otros tiempos en lo alto de Balina, donde antes acababa el pueblo con la casa del magistrado Castillo un poco más arriba y poco más. Junto a estas escuelas se encontraba el Molino de Aceite de Antelo, siendo su encargado Antonio López (ya fallecido), padre de la excelente y entrañable escritora y poeta durqueña Fina López, criada con su estupenda familia en 'Los Portales' de Dúrcal.

Menos mal que Dúrcal contará con un nuevo Ayuntamiento porque el actual es muy pequeño y no puede atender las necesidades de la población como se merece. El traslado a unas instalaciones más grandes y modernas se debe a que no se ha podido ampliar el actual Ayuntamiento. Dúrcal tiene una población de 6.784 habitantes. De estos, 3.403 son mujeres. También este municipio de la comarca del Valle de Lecrín cuenta con otros núcleos de población, como Marchena, con 245 habitantes y 204 personas más diseminadas en su término municipal.