El pueblo de Granada donde los amigos se reúnen en las bodeguillas para rendir culto al 'Dios Baco'

En el pueblo alpujarreño de Sorvilán existe la costumbre de juntarse varios vecinos todos los días en alguna de las bodegas familiares de su propiedad, ... desde la una a las dos de la tarde y otras veces antes de cenar, para saborear el vino producido por ellos mismos gracias a sus viñedos. Hace unos días Cayetano, hijo del recordado agricultor y vinatero, José Viñolo, y José García, Miguel López y Estéban Matías Maldonado, se reunieron en la bodega de Paco Moreno para catar el mosto.que se suele empezar el día de San Andrés aunque algunos lo hacen antes de esta onomástica. En estas pequeñas bodegas suelen haber vinos jóvenes y menos jóvenes, al gusto del consumidor. Los chatos de vino suelen acompañarlos con ensalada, jamón, queso, patatas fritas, etcétera. Según estos expertos el mosto de este año de Paco Moreno ha salido superior porque mima mucho sus viñedos y el tiempo ha acompañado.

Antiguamente Sorvilán producía mucho más vino que ahora. Antes existían más viñedos y habitantes que ahora. Sorvilán es un pueblo de la Sierra de la Contraviesa con una larga tradición vinícola, donde la viticultura ha sido un pilar económico y social durante siglos. Sorvilán conserva vestigios de esa tradición, con viñedos, muchos de ellos centenarios, bodegas antiguas y modernas, y una cultura arraigada en la producción de vino. Algunos mayores del pueblo indicaron que «antiguamente acudían muchas personas de fuera con pellejos para llevarse vino de nuestra tierra. En un principio llegaban con reatas de mulos porque no existían las carreteras por esta zona. Después, alguna gente se acercaba con carros tirados por varias bestias para llevarse vino. Uno de estos carros pertenecía a un vecino de Dúrcal. Su carro era tirado por tres mulos que iban en fila y un burro que iba delante de ellos marcando el camino. Cada semana hacía el durqueño el trayecto de ida y vuelta. Una vez, un vecino de Albondón falleció al derrapar su carro por un terraplén. Se quedó dormido y el desastre fue fatal. Después llegaron los motocarros, los coches y furgonetas y desaparecieron los carros para este menester. Otras personas siguieron acudiendo a Sorvilán con mulos a por vino. Ahora siguen acudiendo muchas personas porque el caldo del 'Dios Baco' de Sorvilán es superior», terminaron diciendo.

Paco Moreno posee una bodega de las de antes para el gasto de la casa y para convidar a sus amigos. Un día su bodega la visitó el arzobispo de Granada y ahora cardenal de Valencia, Antonio Cañizares. Tanto le gustó la bodega a monseñor, que Paco Moreno recibió después una placa que reza lo siguiente: Recuerdo de Antonio Cañizares Llovera, arzobispo de Granada a este pueblo y a esta bodega. Sorvilán 7 de mayo de 1999. Paco Moreno, de 77 años de edad, trabajó en las obras en Barcelona y en su pueblo. También trabajo en el campo y repartiendo pan de la tahona de Sorvilán de Matías Maldonado.