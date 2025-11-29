Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Paco Moreno en su bodega familiar de Sorvilán acompañado de varios amigos del pueblo catando el mosto de este año Rafael Vílchez

El pueblo de Granada donde los amigos se reúnen en las bodeguillas para rendir culto al 'Dios Baco'

En Sorvilán cada día varios grupos de vecinos visitan varias bodegas familiares para charlar y degustar los vinos caseros acompañados con ricas tapas del terruño

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:35

Comenta

En el pueblo alpujarreño de Sorvilán existe la costumbre de juntarse varios vecinos todos los días en alguna de las bodegas familiares de su propiedad, ... desde la una a las dos de la tarde y otras veces antes de cenar, para saborear el vino producido por ellos mismos gracias a sus viñedos. Hace unos días Cayetano, hijo del recordado agricultor y vinatero, José Viñolo, y José García, Miguel López y Estéban Matías Maldonado, se reunieron en la bodega de Paco Moreno para catar el mosto.que se suele empezar el día de San Andrés aunque algunos lo hacen antes de esta onomástica. En estas pequeñas bodegas suelen haber vinos jóvenes y menos jóvenes, al gusto del consumidor. Los chatos de vino suelen acompañarlos con ensalada, jamón, queso, patatas fritas, etcétera. Según estos expertos el mosto de este año de Paco Moreno ha salido superior porque mima mucho sus viñedos y el tiempo ha acompañado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  2. 2 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  3. 3 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  4. 4 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  5. 5 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  6. 6

    Las 69 viviendas en el Camino de Ronda que empezarán a construirse en primavera
  7. 7 El frente frío trae lluvia a Granada en menos de 48 horas: zonas más afectadas de la provincia
  8. 8 El asador tras el cochinillo más famoso de Granada: «Jugoso y más ligero que de Despeñaperros hacia arriba»
  9. 9 El camarero de Granada que disfruta «haciendo feliz a la gente»
  10. 10 El pleno de Granada aprueba las bonificaciones a familias numerosas, jóvenes y mayores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El pueblo de Granada donde los amigos se reúnen en las bodeguillas para rendir culto al 'Dios Baco'

El pueblo de Granada donde los amigos se reúnen en las bodeguillas para rendir culto al &#039;Dios Baco&#039;