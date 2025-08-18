Rafael Vílchez Lunes, 18 de agosto 2025, 09:08 Comenta Compartir

La localidad alpujarreña de Narila ha celebrado durante tres días sus fiestas patronales en honor de San Roque. El ambiente ha sido muy animado, donde la comida, la bebida, la música, el baile y los actos religiosos no han faltado. Narila posee un fuerte arraigo cultural y gastronómico. En estas fiestas con mucho sabor a pueblo estuvieron presentes, entre otras muchas personas, la alcaldesa de Cádiar, Encarnación María López Fernández y su antecesor, el delegado de la Junta de Andalucía en Granada, José Javier Martín Cañizares. En esta fiesta no faltó la famosa Asociación Musical San Blas de Cádiar.

Narila fue municipio independiente hasta el año 1972, cuando se fusionó con el municipio de Cádiar. Antes de esa fecha Narila tuvo su propia administración y gobierno local. Su población se acerca al centenar de habitantes censados. Su gentilicio es 'Churrego' y 'Churrega'. El pueblo de Narila está emplazado en un valle junto al cauce del Río Guadalfeo que nace en Sierra Nevada, en el término municipal de Bérchules. Posee una fuente muy famosa de agua minero medicinal. Este pueblo también venera a Santa Rita de Casia.

El día de San Miguel del año 1568, en una finca que se encuentra entre Narila y Cádiar, bajo un olivo que todavía existe se nombró a Hernando de Córdoba y Válor (conocido también como Don Fernando de Córdoba y Válor) rey de los moriscos de La Alpujarra, siguiendo el viejo ritual con que se entronizaban los reyes de Granada. «Vistiéndole de púrpura, tendiendo cuatro banderas a sus pies, reverenciándoles y exhumando profecías». Según declaró más tarde la esposa de Hernando de Válor, a la solemne ceremonia acudieron los moriscos ricos, «vestidos de negro y bien tratados y tras ella se comieron mazapanes y confituras y roscas y buñuelos. Hernando de Válor fue acogido por ser descendiente del linaje de los califas de Córdoba, los Omeyas, y por ello tomó el nombre de Abén Humeya (o Abén Omeya). El nombre de Narila procede del término árabe 'Fadin al-anidir', que se traduce como el plural de 'era', por la traducción al castellano sería 'Las Eras'. En otras épocas fue conocida como 'Marila'.

El delegado Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Granada, José Javier Martín Cansares nació en Narila en 1978. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. Además es experto en Asesoramiento a Emprendedores por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y es Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Cuando ayudaba a su padre en el pastoreo siempre se acompañaba con libros. El entrañable y admirable José Javier, gran político y persona, inició su trayectoria profesional como asesor de banca y vinculado a proyectos de desarrollo rural. En 2003 fue nombrado concejal del Ayuntamiento de Cádiar, actividad que compaginaría a partir de 2009 con la de Técnico de Apoyo a Emprendedores de la Fundación Andalucía Emprende. En 2011 ocupó la alcaldía de Cádiar, puesto que compaginó hasta 2015 con la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de La Alpujarra Granadina.

José Javier Martín Cañizares es un político cercano y humano que genera sentimientos cálidos y afectuosos en la gente. Es un político que inspira cariño, simpatía y conexión personal con la ciudadanía. A José Javier nunca se le han subido los cargos a la cabeza. Este alpujarreño de Narila tiene categoría para ser ministro. Es una figura relevante. Su actitud es cercana a la gente. Sus cualidades son positivas tanto en su desempeño como en su trato personal. Su capacidad para resolver problemas es digna de admiración. José Javier, aparte de cumplir con sus responsabilidades oficiales, se preocupa por el bienestar de sus semejantes a los que trata con mucho respeto y consideración. Narila en 1850 tenía 813 habitantes, 2 molinos de harina y otros 2 de aceite. Se exportaba vino, aceite y seda. Existían varios pastores. Los caminos eran de herradura. En este pueblo posee una espléndida casa el alcalde de Vícar (Almería), Antonio Bonilla Rodríguez, nacido en el término de Cádiar. Un ser también muy bueno con valores firmes y claros.

Temas

Granada

Cádiar