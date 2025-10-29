Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El PSOE reivindica la Dependencia como «pilar del Estado del Bienestar» tras atender las demandas del sector en la provincia

Pedro Fernández subraya «la apuesta» de las políticas socialistas con la Dependencia «entendida como una inversión en dignidad, empleo y bienestar social, y no como un gasto, como la consideran otros»

Ideal

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:37

Comenta

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha reivindicado la dependencia como «pilar fundamental» del Estado del Bienestar tras atender las demandas de ... representantes sindicales, así como de auxiliares del servicio de ayuda a domicilio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  5. 5 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  6. 6 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  7. 7 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  8. 8 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  9. 9 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  10. 10

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE reivindica la Dependencia como «pilar del Estado del Bienestar» tras atender las demandas del sector en la provincia

El PSOE reivindica la Dependencia como «pilar del Estado del Bienestar» tras atender las demandas del sector en la provincia