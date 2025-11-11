Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El PSOE rechaza los presupuestos andaluces «por castigar a las provincias de Granada y a Almería al olvidar la Autovía del Almanzora»

Olga Manzano ha denunciado que las cuentas del PP «pasarán sin pena ni gloria en la comarca de Baza al olvidar sus principales demandas y necesidades, ampliamente compartidas y reivindicadas por los agentes económicos y sociales»

Ideal

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

La parlamentaria andaluza del PSOE de Granada, Olga Manzano, ha mostrado, junto a representantes socialistas de la comarca de Baza y de la Almanzora de ... Almería, el rechazo del PSOE a los presupuestos autonómicos del gobierno andaluz para 2026, al considerar que «frustran cualquier expectativa de desarrollo» en estos territorios y «profundizan en la crisis sanitaria».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  3. 3 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  4. 4 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  5. 5 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  6. 6 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  7. 7 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  8. 8 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  9. 9 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  10. 10 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE rechaza los presupuestos andaluces «por castigar a las provincias de Granada y a Almería al olvidar la Autovía del Almanzora»

El PSOE rechaza los presupuestos andaluces «por castigar a las provincias de Granada y a Almería al olvidar la Autovía del Almanzora»