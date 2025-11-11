El PSOE rechaza los presupuestos andaluces «por castigar a las provincias de Granada y a Almería al olvidar la Autovía del Almanzora»

La parlamentaria andaluza del PSOE de Granada, Olga Manzano, ha mostrado, junto a representantes socialistas de la comarca de Baza y de la Almanzora de ... Almería, el rechazo del PSOE a los presupuestos autonómicos del gobierno andaluz para 2026, al considerar que «frustran cualquier expectativa de desarrollo» en estos territorios y «profundizan en la crisis sanitaria».

Manzano ha denunciado que las cuentas del PP «pasarán sin pena ni gloria en la comarca de Baza al olvidar sus principales demandas y necesidades, ampliamente compartidas y reivindicadas por los agentes económicos y sociales. Estos presupuestos son una decepción absoluta porque, una vez más, excluyen la terminación de la autovía de la Almanzora en su conexión con Baza y la A-92 Norte. Una infraestructura clave para la vertebración y el futuro de nuestras comarcas que Moreno Bonilla plasmó en su programa electoral de 2018 y que ha incumplido», ha enfatizado.

La parlamentaria ha criticado «la propaganda del gobierno andaluz al presentarlas como presupuestos históricos» «En eso estamos de acuerdo, son históricos por su incapacidad para resolver los problemas estructurales de Andalucía, como es la crisis de la sanidad pública», ha ironizado.

En este sentido, ha advertido de que «el deterioro del sistema sanitario «es ya insostenible. Miles de mujeres han perdido la confianza en su sistema de salud tras los fallos en las pruebas de detección de cáncer de mama. Y en estas comarcas la situación es aún más preocupante pues hay consultorios sin personal, el hospital comarcal en Baza cada vez más degradado y pacientes que son trasladados hasta Granada tras esperas de hasta cuatro horas», ha lamentado.

En este marco ha criticado que «Moreno haya confirmado su modelo privatizador al nombrar como viceconsejero de Salud a un directivo de la sanidad privada», para quien este gesto «despeja cualquier duda sobre las intenciones del PP».

Finalmente, la parlamentaria granadina ha asegurado que el PSOE «seguirá defendiendo en el Parlamento y en la calle unos presupuestos justos, que atiendan las necesidades reales del territorio y garanticen una sanidad pública de calidad», frente a «la propaganda y el abandono» del Ejecutivo andaluz.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Baza, Manuel Gavilán, ha reivindicado la transformación de la A-334 en autovía. «Hasta aquí hemos llegado, no puede pasar ni un presupuesto más sin que aparezca de manera clara la autovía del Almanzora hasta Baza, sin eufemismos como hasta ahora», ha apostillado, a la vez que ha reclamado a el resto de actuaciones pendientes en materia de infraestructuras en la zona.