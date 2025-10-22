El PSOE pide a la Junta la «equiparación presupuestaria» de la OCG con la de Sevilla para impulsar su actividad artística Pedro Fernández muestra su «preocupación por la desidia de Moreno Bonilla con la OCG y le exige un respaldo mayor»

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha pedido a la Junta de Andalucía la «equiparación presupuestaria» de la Orquesta Ciudad de Granada con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla para hacer posible el desarrollo de su actividad artística, que en la actualidad está «muy mermada».

Tras mantener un encuentro con la Asociación de Amigos de la OCG en el que ha participado el secretario de Cultura del PSOE-A, Paco Cuenca, y el responsable provincial del ramo, Juanjo Ibáñez; Fernández ha afirmado que «comparte las demandas que esta entidad ha elevado al Consejo Rector de la OCG para mejorar la realidad que vive la Orquesta, que es «un elemento magnífico y crucial en la vida cultural no solo de nuestra provincia sino también de Andalucía».

«Nos preocupa, al igual que a la Asociación, la situación económica de la Orquesta, así como la aportación presupuestaria de las administraciones que componen el Consorcio Granada para la Música, como son el Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, que deben asumir su parte de responsabilidad para garantizar la viabilidad de la Orquesta con incrementos suficientes que permitan su estabilidad financiera», ha señalado.

A juicio del dirigente socialista, «está claro que la OCG necesita un impulso para mantener la actividad tan sumamente importante relacionada con las iniciativas pedagógicas y con la colaboración y contribución al Festival Internacional de Música y Danza, así como su penetración cultural dentro de la propia capital y de toda la provincia».

«Necesita seguir creciendo para continuar haciendo nuevos proyectos e impulsar esa magnífica calidad que tiene. Coincidimos con la Asociación de Amigos de la OCG en que es muy importante que lleguemos a esa equiparación con otras orquestas, como es la de Sevilla, que es la que en este momento recibe mayor aportación por parte de las administraciones. La Junta destina a la orquesta hispalense tres veces más que a la granadina y a la de Málaga dos veces más que a la OCG», ha expuesto.

Por último, ha defendido que «Granada no puede ser la última en recibir lo que merece por parte de las administraciones gobernadas por el PP. No pedimos más que nadie, pero tampoco menos que el resto».

Fernández, que ha asegurado que «sin la OCG sería imposible entender la Granada que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031», ha abogado por una Orquesta «fuerte», algo que «solo será posible si todas las administraciones creen, como nosotros, que la cultura no es un gasto sino una inversión».