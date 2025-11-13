El PSOE pide a Diputación que ayude a Cájar y Monachil a reparar «una vía compartida en mal estado»

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha urgido al gobierno del PP en esta institución que cumpla con lo aprobado en pleno y ... ayude a Cájar y Monachil a reparar la calle Leñadores, una vía principal por la que discurren numerosos vehículos a diario que comparten ambos municipios y que se encuentra en «mal estado«.

El diputado provincial José María Villegas, junto a su homólogo Paco Cuenca, el alcalde de Monachil, José Morales, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cájar, Antonio Salas, ha subrayado que «la solución a este problema enquistado que implica a estas dos localidades requiere de asistencia jurídica, técnica y económica por parte de la Diputación, debido a la complejidad que entraña».

«El gobierno de Francisco Rodríguez debe dar un paso adelante, esta calle tiene un tráfico muy intenso y, como ente supramunicipal, la Diputación debe solventar esta situación», ha remarcado.

A juicio de Villegas, «el equipo de gobierno del PP debe aprovechar que está trabajando ahora en la elaboración de los presupuestos para 2026 y comprometer una partida económica suficiente para dar respuesta a esta necesidad».

«Esperamos que el PP cumpla el mandato que le dio el pleno de la Diputación hace ahora más de un año y que comprometa los recursos económicos oportunos», ha concluido.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cájar, Antonio Salas, ha lamentado que un año después de la iniciativa del PSOE en Diputación «no haya una consignación presupuestaria o la publicación de algún tipo de diseño de proyecto de obra que nos haga ver que esta actuación va a ir adelante».

«Se trata de una de las arterias de comunicación más importantes que hay en Monachil y Cájar», ha expuesto Salas que ha indicado que requiere de «una obra de remodelación muy necesaria ante su deterioro continuo».

Por último, el alcalde de Monachil, José Morales, ha requerido a la Diputación que «actúe y lleve a cabo esta mejora en esta calle, que acoge muchísimo tráfico, especialmente por la situación que genera unas rejillas transversales que en su momento se hicieron en la calzada».

Tras recordar que a nivel local «siempre hemos propuesto soluciones y alternativas para que se ejecute la mejora», Morales ha incidido en que ante las distintas dificultades técnicas, jurídicas e incluso económicas se le reclamó hace un año a la Diputación que nos ayudara para materializar el arreglo definitivo que necesita».