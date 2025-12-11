El PSOE exige explicaciones al PP provincial por la «moción de censura de conveniencia entre IU y PP en Pinos Puente»

El secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha denunciado la «moción de censura de conveniencia» entre IU y PP en Pinos ... Puente y ha exigido explicaciones a la dirección provincial del PP «por su silencio ante esta operación», tras mantener un encuentro con el alcalde Enrique Medina y el grupo municipal socialista, a quienes ha trasladado «el apoyo total del partido por su compromiso con el municipio».

El dirigente socialista ha calificado lo que está ocurriendo en Pinos Puente como «un hecho profundamente injusto» y ha apuntado que «si nadie lo impide, el próximo 18 de diciembre seremos testigos de una moción de censura enclavada en un pacto absolutamente antinatural entre IU y el PP».

«IU se ha entregado a la derecha y el PP dará la alcaldía al portavoz de IU, Iván Fernández, en un acuerdo que está en las antípodas de cualquier coherencia política», ha señalado para preguntarse que, «¿dónde están ahora las políticas de izquierda y de avance que decía defender y se llevaban a cabo en el pacto con el PSOE?».

Carranza ha reprochado que «el PP de Granada ni está ni se le espera» pues «no conocemos en qué se basa esta moción, no hemos escuchado una sola declaración de su presidente, Francisco Rodríguez. No sabemos si está intentando frenarla que sería lo lógico o si simplemente está sentado a la mesa repartiendo el pastel del Ayuntamiento con IU».

En este sentido, ha reclamado transparencia total y ha pedido a las direcciones provinciales de ambos partidos que se manifiesten ya. «La ciudadanía merece saber qué proyecto político tienen para Pinos Puente a poco más de un año de que finalice la legislatura. Qué programa, qué acuerdo, qué contrapartidas ha acordado. Todo apunta a intereses ocultos y personales que nada tienen que ver con el bienestar del municipio», ha dicho.

Junto a la portavoz socialista de la Diputación, Fátima Gómez, Carranza ha defendido la gestión del gobierno socialista y ha asegurado que esta moción «va contra la estabilidad y contra la gestión de este pueblo, pero sobre todo va contra los vecinos y vecinas de Pinos Puente y contra un gobierno que ganó las elecciones y que debía haber contado con el apoyo institucional necesario para culminar los proyectos iniciados hace 2 años en favor del progreso del municipio».

Finalmente, ha manifestado que «lo que está pasando en Pinos Puente es un pacto de conveniencia entre dos partidos que ni siquiera han tenido la valentía de explicarlo. IU debe aclarar por qué entrega el Ayuntamiento a la derecha y el PP qué obtiene de esta operación. La ciudadanía merece saber la verdad».

«Esperemos que IU recapacite»

Por su parte, el alcalde pinero, Enrique Medina, ha apelado al «buen criterio» de toda la izquierda de Pinos Puente, IU y PSOE, para «aunar esfuerzos e intentar, por todos los medios, que esa moción en contra del actual equipo de gobierno y de la lista más votada en las últimas elecciones municipales no se produzca».

«Esperemos que IU recapacite, más aún cuando su portavoz, Iván Fernández, siempre ha dicho que jamás en la vida la izquierda debería permitir que la derecha gobernara en Pinos Puente. Con esta moción, él le ha dado a la derecha la posibilidad de gobernar a partir del próximo 18 de diciembre»

Medina, que ha censurado que IU se eche en brazos del PP y de los independientes, ha lamentado que los ediles de IU hayan tomado esta decisión en base a que «no podían permitir bajo ningún concepto que el PSOE siguiera avanzando y desarrollando el municipio como Pinos Puente merece».

En ese contexto, ha apuntado a proyectos en curso como el Plan de Ordenación Urbana --cuya aprobación está prevista para mediados de 2026 tras 24 años—y que es tan necesario para liberar suelo para la construcción de distintos espacios y de promociones de vivienda, que «tanta falta nos hace».