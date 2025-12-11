Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carranza ha calificado lo que está ocurriendo en Pinos Puente como «un hecho profundamente injusto». Ideal

El PSOE exige explicaciones al PP provincial por la «moción de censura de conveniencia entre IU y PP en Pinos Puente»

El secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, acusa a ambos partidos de actuar por «intereses ocultos» y reclama al presidente del PP que aclare si avala esta operación o desautoriza a sus concejales

Ideal

Jueves, 11 de diciembre 2025, 12:15

Comenta

El secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha denunciado la «moción de censura de conveniencia» entre IU y PP en Pinos ... Puente y ha exigido explicaciones a la dirección provincial del PP «por su silencio ante esta operación», tras mantener un encuentro con el alcalde Enrique Medina y el grupo municipal socialista, a quienes ha trasladado «el apoyo total del partido por su compromiso con el municipio».

