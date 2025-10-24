El PSOE denuncia que «el PP en Diputación excluya a 70 municipios de las ayudas para la recogida de animales» Flor Almón censura la «falta de compromiso y sensibilidad» del gobierno provincial del PP con la Ley de Protección Animal como evidencia además su «inacción» en la perrera de Fuente Vaqueros

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha denunciado la «falta de compromiso y sensibilidad del gobierno del PP en la institución provincial con la Ley de Protección Animal tras excluir a 70 municipios de la provincia de las ayudas para la recogida de animales y constatar que casi dos años y cuatro meses después sigue sin mover un solo ladrillo» en el centro de recogida de animales abandonados de Fuente Vaqueros.

Junto a otros miembros del grupo socialista en la Diputación, la diputada provincial Flor Almón ha señalado que «nos interesamos por el estado de la perrera localizada en el municipio fuenterino y la respuesta es siempre la misma, que ya casi está cuando la realidad demuestra que la inacción es total».

Asimismo, Almón ha aludido a la resolución de las peticiones de los alcaldes y alcaldesas de la provincia para solicitar, como siempre se ha hecho con los gobiernos anteriores, una partida a Diputación para la ayuda en la recogida de animales abandonados.

«De las 70 localidades que se han quedado fuera para nuestra sorpresa, 44 son menores de 5.000 habitantes. Si le sumamos incluso los que se quedan cerca de esa cifra de población, estaríamos hablando casi de 50 los que se quedan sin una ayuda absolutamente necesaria», ha expuesto.

La socialista ha censurado que el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, «dé la espalda a las y los alcaldes, así como a las y los vecinos de esos municipios».

«Una de las razones fundamentales para negarle esa ayuda es que no hay disposición de presupuestos», ha indicado Almón que ha criticado que, sin embargo, «sí haya presupuesto para comprar en la capital la antigua sede del Banco de España para el uso y disfrute de las y los granadinos por una cantidad millonaria ajena al espíritu de la Diputación».

La diputada provincial ha recordado al presidente de la institución provincial que «una Diputación no es para mayor gloria de uno mismo, sino que debe estar al servicio de la ciudadanía de la provincia».

Por su parte, la portavoz socialista en la institución provincial, Fátima Gómez, ha afeado al PP en Diputación que «deje sin herramientas a los ayuntamientos para para proteger a los animales abandonados».