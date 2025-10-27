El PSOE denuncia la «incapacidad de la Junta para empezar y acabar una carretera durante 7 años en la provincia« Olga Manzano lamenta la «pírrica gestión del PP en la Junta en todo este tiempo con cero infraestructuras viarias hechas de principio a fin»

La parlamentaria andaluza Olga Manzano ha denunciado la «incapacidad de Juanma Moreno para empezar y acabar una carretera en cualquier rincón de la provincia durante sus siete años de gobierno al frente de la Junta de Andalucía«, por lo que el resumen de su gestión en este ámbito, según ha afirmado, «es pírrico».

Tras subrayar «que no ha llevado a cabo ninguna infraestructura viaria de principio a fin,» Manzano ha asegurado que «todo lo que el PP ha inaugurado en Granada procede de proyectos heredados de los gobiernos socialistas anteriores. Lo único que hicieron fue cortar cintas y adjudicarse méritos que no eran de Moreno», ha apostillado para aludir «a casos tan flagrantes como el de la variante de Moraleda de Zafayona»

«Lo poco que han iniciado ha sido por el impulso del Gobierno de España», ha dicho la socialista, que ha mencionado el caso de la VAU-10 de La Zubia, «cuyas obras están en ejecución y cuentan con el 85 por ciento de la financiación procedente de los fondos Next Generation peleados y conseguidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y obstaculizados por el PP».

Más allá de todo ello, con la excepción del acceso a la Alpujarra, una obra que «fue paralizada por la nefasta gestión de la Junta durante no pocos meses; no han iniciado y concluido ni una sola carretera nueva en la provincia».

«Lo realmente indignante son las promesas electorales incumplidas por el PP, que nos ha estafado y mentido a todas y todos los granadinos», ha señalado Manzano para apuntar ejemplos como la A-308 Darro-Iznalloz, la A-4200 Baza-Benamaurel, la A-325 Guadix-Fonelas o la A-402 Variante de Alhama de Granada por Ventas de Zafarraya.

«Todas ellas venían reflejadas en el programa electoral del PP en 2018 y, sin embargo, aún no han tenido ni un euro de inversión, ni obras iniciadas, ni un proyecto real», ha remarcado para mencionar otros casos como la A-4154 entre Ventorros de San José y Algarinejo, tramo en el que «nada» han avanzado y en el que «la plana mayor del PP tantas fotos se ha hecho también».

Manzano ha asegurado que «el paradigma de los incumplimientos es la autovía del Almanzora hasta Baza. Mil veces reivindicada por el PP en la oposición y a la misma vez comprometida, y que ahora mantiene en silencio. El PP ha roto el consenso histórico sobre esta infraestructura estratégica, muy demandada por el tejido empresarial, y que el PSOE dejó planificada como eje vertebrador del norte de la provincia y su conexión con el Levante español».