Paco Cuenca y Andrés Chaves junto a Mercedes Garzón

El PSOE denuncia «la gran mentira del alcalde de Lanjarón con una tirolina sin proyecto»

Los socialistas denuncian que el presidente de la Diputación sea «cómplice de una actuación que sabe que no se va a ejecutar y que podría conllevar la pérdida de fondos europeos«

Ideal

Martes, 21 de octubre 2025, 12:29

Comenta

El diputado provincial Paco Cuenca y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Lanjarón, Andrés Chaves, han calificado de «gran mentira» la intención de construir una tirolina en el municipio y han pedido al alcalde, Eric Escobedo (PP), que «diga la verdad»tras haber firmado él mismo la renuncia a esta actuación por motivos técnicos y optar de nuevo a fondos europeos –en el marco de los EDIL transferidos por el Gobierno de España a la Diputación--, cuando en la actualidad no existe proyecto como tal, pero el regidor sigue vendiéndolo como un gran atractivo«.

En Lanjarón, junto a la diputada provincial Mercedes Garzón y al portavoz socialista, Andrés Chaves; Cuenca ha indicado que este municipio es una «joya patrimonial con un BIC de primer nivel como es el Castillo medieval sobre el que quieren apoyar una tirolina. Una actuación de la que es cómplice el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez (PP)».

«Lo presentó la primera vez y el propio alcalde de Lanjarón ha renunciado. Ahora opta nuevamente a la convocatoria de fondos EDIL cuando sabe que no se va a realizar, al poner en riesgo un BIC como es el Castillo. Así es el PP», ha afirmado.

Cuenca, que ha manifestado que este tipo de proyectos son «megalómanos y dan pie al postureo, paseos y muchas fotos, para luego nada», ha apuntado que, «si al PP de verdad le preocupa Lanjarón y la Alpujarra, lo que tiene que hacer es defender los servicios públicos». Como la mejora de la sanidad con el hospital que «le hace falta» a la comarca.

Tras abogar por el modelo de «tranquilidad» que ofrece Lanjarón para su gente y quienes la visitan, el socialista ha manifestado que en el caso de que se volviera a renunciar a la tirolina, esta decisión «podría conllevar la pérdida de fondos europeos».

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Lanjarón, Andrés Chaves, ha incidido en la «gran mentira» del alcalde Escobedo en relación a este proyecto que pretende unir el Castillo con el Tajo del Colorao y que el regidor «sigue vendiendo que se va a construir la tirolina interurbana más larga de Europa, cuando él mismo ha firmado la renuncia y retirada de la tirolina del Plan de Sostenibilidad Turística».

Según Chaves, «no es por un tema económico, como viene diciendo, es porque es inviable al afectar a nuestro Castillo, que cuenta con una protección singular».

«Queremos que el alcalde deje de mentirnos y nos cuente la verdad. Si ha renunciado tanto a la tirolina como a la pasarela, que lo diga, porque, a día de hoy, encima de los papeles no hay ningún proyecto que diga que se puede hacer la tirolina en los términos que la han presentado», ha concluido.

