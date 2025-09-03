El PSOE de Churriana critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas

El PSOE de Churriana de la Vega critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas patronales. El concierto, que se efectuará el próximo domingo ... 7 de septiembre en la Gran Verbena Popular, ha causado debate entre las corporaciones del municipio. Este descontento se debe a que el cantante declaró en uno de sus conciertos que «odia a los rojos» y, por ello, desde el partido socialista han emitido un comunicado en el que definen como «inadmisible» su contratación con dinero público.

«Duele que, bajo el amparo de la libertad de expresión, se dé espacio a quienes convierten sus palabras en odio y división», manifiestan. Además, justifican que ese dinero se destinará a pagar a quienes «atacan y desprecian a parte de los vecinos». «No se puede ser indiferente al odio», remarcan. Desde el grupo socialista quieren que las fiestas patronales sigan siendo «un punto de unión» donde se hable de «respeto, amor y comunidad» y se celebre «sin importar colores». «Si lo que buscan es crispación, odio y convertir las fiestas en arma política, que no cuenten con nosotros ni con los concejales socialistas», sentencian.

Este mismo debate ha surgido en Villa de Vallecas (Madrid) donde el grupo socialista también ha pedido la cancelación del show que, pese a la petición, se celebrará el 13 de septiembre. No obstante, el cantante emitió hace una semana un comunicado en sus redes sociales en el que rectifica y aclara que no guarda odio ni rencor en su corazón para nadie. «Simplemente intenté parar una situación que viene sucediendo en innumerables eventos de índole musical», publicaba. A lo que añadía unas disculpas para todas las personas agraviadas.