Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Henry Méndez en un concierto de las Fiestas de San Antolín Madrugada. Ideañ

El PSOE de Churriana critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas

El cantante declaró en uno de sus conciertos que «odia a los rojos» y el grupo socialista juzga el uso de ese dinero público

Leticia M. Cano

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:05

El PSOE de Churriana de la Vega critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas patronales. El concierto, que se efectuará el próximo domingo ... 7 de septiembre en la Gran Verbena Popular, ha causado debate entre las corporaciones del municipio. Este descontento se debe a que el cantante declaró en uno de sus conciertos que «odia a los rojos» y, por ello, desde el partido socialista han emitido un comunicado en el que definen como «inadmisible» su contratación con dinero público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  2. 2 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  3. 3

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  4. 4

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  5. 5

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  6. 6

    Volver a respirar
  7. 7 Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar
  8. 8

    ¿Qué requisitos tiene que tener un bajo para poder convertirse en vivienda?
  9. 9

    El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre
  10. 10 Emotiva despedida de la Guardia Civil a un veterano del Servicio Cinológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE de Churriana critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas

El PSOE de Churriana critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas