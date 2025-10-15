El PSOE califica de «cortina de humo» que la Junta señale al Ministerio por la planta de El Fargue y la acusa de «poner en riesgo el patrimonio» Cuenca denuncia que el gobierno andaluz «no asuma sus responsabilidades y abandone lo público al ponerse de lado del promotor de una actuación que podría provocar un daño irreversible a la Alhambra y al valle del Darro»

El secretario de Cultura del PSOE de Andalucía, Paco Cuenca, ha calificado de «cortina de humo» que la Junta de Andalucía señale ahora al Ministerio de Cultura ante el proyecto de planta fotovoltaica en El Fargue y su impacto en el entorno de la Alhambra y la ha acusado de «poner en riesgo el patrimonio».

Junto al secretario de Cultura del PSOE de Granada, Juanjo Ibáñez, y al viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo; Cuenca ha denunciado que el gobierno de Moreno Bonilla «abandone lo público y se ponga de lado del promotor de una actuación que podría provocar un daño irreversible a la Alhambra y al valle del Darro».

El socialista ha censurado que la consejera de Cultura salga ahora con que va a pedir una reunión con el Ministerio del ramo, algo que, a su juicio, es una «falta de respeto» ya que lo que debe hacer la Junta es «asumir su responsabilidad en la ordenación del territorio».

Cuenca, que ha subrayado que es el gobierno andaluz el que tiene que decir «dónde van las instalaciones en materia de renovables», ha asegurado que la consejera, al igual que Moreno Bonilla, «está más pendiente de posar que de gobernar y, además, es insensible a la protección del patrimonio».

«Si de verdad le preocupa la Alhambra, el valle del Darro y nuestro patrimonio, de inmediato deben propiciar la paralización del procedimiento administrativo que puede dar lugar a la construcción de esa planta fotovoltaica», ha dicho.

Tras lamentar que la Junta «esté más pendiente de buscar espacios de negocio», el socialista ha calificado de «ofensa que mire para otro lado» ante este caso y ha añadido que «una joya de la humanidad como la Alhambra no se puede permitir el abandono, la dejadez y esa visión mercantilista que tienen Moreno Bonilla y su gobierno».

«El desprecio que el gobierno andaluz del PP demuestra al desmontar servicios esenciales como la salud o la educación, llega también a las señas de identidad de nuestra tierra como la Alhambra y su entorno», ha concluido.