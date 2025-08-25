Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estado en el que quedó el monte tras el incendio. IDEAL

Provoca un incendio tras tirar cohetes y petardos en un cumpleaños en Órgiva

La investigación de la Policía Nacional Adscrita a Andalucía y el Infoca ha permitido identificar al presunto autor días después del suceso

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:02

Granada no se ha librado este verano de los incendios forestales, aunque, por fortuna, no han sido tan graves como los registrados en el Norte ... del país. Sin embargo, semanalmente se han producido varios a lo largo de la provincia. Uno de ellos, de pequeñas dimensiones, resulta especialmente llamativo por su origen: petardos y cohetes tirados en un cumpleaños en un monte de Órgiva. La investigación de la Policía Nacional Adscrita a Andalucía y el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha permitido identificar al presunto autor días después del suceso.

