Provoca un incendio tras tirar cohetes y petardos en un cumpleaños en Órgiva

Granada no se ha librado este verano de los incendios forestales, aunque, por fortuna, no han sido tan graves como los registrados en el Norte ... del país. Sin embargo, semanalmente se han producido varios a lo largo de la provincia. Uno de ellos, de pequeñas dimensiones, resulta especialmente llamativo por su origen: petardos y cohetes tirados en un cumpleaños en un monte de Órgiva. La investigación de la Policía Nacional Adscrita a Andalucía y el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha permitido identificar al presunto autor días después del suceso.

Ocurrió el pasado lunes, 18 de agosto, en el paraje 'Las barreras' de Órgiva, concretamente junto al camping Puerta de la Alpujarra, según fuentes de la Junta de Andalucía consultadas. Se produjo un conato de incendio que movilizó a tres retenes de extinción, dos camiones autobomba, un medio aéreo, un técnico de extinción y un agente forestal. La pronta intervención de los integrantes del dispositivo Infoca logró extinguir el conato de incendio antes de que la situación fuera a mayores.

Integrantes de la brigada de investigación de incendios forestales (BIIF) del Plan Infoca llevaron a cabo una inspección especializada del punto donde se originó el incendio, en el que encontraron restos de material pirotécnico. Posteriormente, agentes de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a Andalucía localizaron a varios testigos que señalaron como origen del fuego el lanzamiento de petardos y cohetes durante la celebración de un cumpleaños en el lugar.

Los agentes realizaron gestiones hasta identificar, localizar e imputar penalmente al presunto responsable de los hechos, según señalan las mismas fuentes a IDEAL.