La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional
El afortunado de Baza ha comprado el número 70504, que otorga 60.000 euros a la papeleta
Granada
Sábado, 18 de octubre 2025, 17:10
La suerte sonríe a la provincia de Granada en forma de sorteo. El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado 18 de octubre ha caído en Baza, concretamente en la administración de la Plaza de las Eras de la localidad.
El afortunado ha comprado el número 70504, que otorga 60.000 euros a la papeleta, y que también ha ido a parar a Collado Villalba (Madrid), Salamanca y Santa Cruz de Tenerife.
Por otro lado, el segundo premio ha sido el número 02133, que otorga 12.000 euros por décimo. En esta ocasión la fortuna ha caído repartida por Teruel, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Mislata (Valencia), Valencia y Zamora.
Cobro
Si ganas un premio en la Lotería Nacional, dispones de un plazo exacto de 90 días para cobrarlo. El periodo comienza a contar desde el día siguiente al sorteo y no se interrumpe por festivos ni fines de semana.