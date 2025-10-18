Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El primer premio de la Lotería Nacional ha caído en Baza, concretamente en la administración de la Plaza de las Eras de la localidad. G. Maps

La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional

El afortunado de Baza ha comprado el número 70504, que otorga 60.000 euros a la papeleta

Carlos Balboa

Carlos Balboa

Granada

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:10

Comenta

La suerte sonríe a la provincia de Granada en forma de sorteo. El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado 18 de octubre ha caído en Baza, concretamente en la administración de la Plaza de las Eras de la localidad.

El afortunado ha comprado el número 70504, que otorga 60.000 euros a la papeleta, y que también ha ido a parar a Collado Villalba (Madrid), Salamanca y Santa Cruz de Tenerife.

Por otro lado, el segundo premio ha sido el número 02133, que otorga 12.000 euros por décimo. En esta ocasión la fortuna ha caído repartida por Teruel, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Mislata (Valencia), Valencia y Zamora.

Cobro

Si ganas un premio en la Lotería Nacional, dispones de un plazo exacto de 90 días para cobrarlo. El periodo comienza a contar desde el día siguiente al sorteo y no se interrumpe por festivos ni fines de semana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  2. 2 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  3. 3 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  4. 4

    «Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»
  5. 5 Los horarios de Kart Royale en Granada: desde las 09.00 hasta la fiesta final de madrugada
  6. 6 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  7. 7

    «Vivo en Seattle, pero Granada recarga mi energía como la ciudad más bonita del mundo»
  8. 8 «¿Por qué se tienen que adaptar mis padres? También puede hacerlo la sociedad»
  9. 9

    La zona de baja emisiones ya se siente en el tráfico y el metro de Granada
  10. 10 Así ha sido la voladura en una de las canteras de Knauf en Escúzar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional

La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional