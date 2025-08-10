Los problemas económicos de Benalúa llegan al juzgado

Los problemas económicos de Benalúa de Guadix llegan al juzgado. Dos empresas que provee servicios al Ayuntamiento recurren a los tribunales para conseguir que el ... municipio pague sus deudas, entre críticas de la oposición y afirmaciones del equipo de Gobierno de que las situación financiera se encuentra saneada.

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Granada ha tomado en este mes de julio medidas cautelares y ha estimado la petición de una empresa de químicos y material de construcción para que el Consistorio abone «inmediatamente» la cantidad de 18.833, 56 euros. por sus trabajos realizados.

Por su parte, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 condenó también el pasado 9 de julio al Ayuntamiento al pago de la deuda que había contraído con una imprenta. La empresa reclamaba 9.576 euros por trabajos suministrados, además de los intereses de demora.

Durante el procedimiento, el Ayuntamiento abonó el principal de las facturas, dejando la disputa centrada únicamente en los intereses devengados. La representación legal de la imprenta presentó una liquidación detallada de los intereses que asciende a 1.325 euros. El consistorio justificó lo ocurrido por «la carencia de liquidez por parte del Ayuntamiento, circunstancia que motivó el pago tardío del las cantidades adeudadas», solicitando así que no se impusieran costas. El tribunal ha condenado al Ayuntamiento de los intereses. Sin embargo, no ha impuesto las costas a ninguna de las partes.

Los problemas económicos del consistorio son objeto de disputa política para los representantes municipales desde hace unos años. Recientemente, el Partido Popular acusó al alcalde Manuel Martínez (PSOE) de llevar diez años sin presentar las cuentas municipales ante la Cámara de Cuentas. Un extremo que el regidor niega categóricamente. De hecho, preguntado por IDEAL, el primer edil manifiesta que rinden cuentas periódicas al Tribunal de Cuentas del Ministerio de Hacienda.

«Todas las obligaciones contables están al día y se encuentran debidamente registradas en la plataforma del Ministerio de Economía y Hacienda, tal como exige la normativa vigente», reitera el alcalde. El Consistorio comunica de forma periódica los presupuestos municipales, los informes trimestrales y la liquidación del presupuesto anual, entre otras obligaciones de carácter económico-financiero.

«La transparencia y el cumplimiento en materia fiscal permiten al Ayuntamiento seguir participando con normalidad en la distribución de fondos procedentes de impuestos estatales y autonómicos. Cabe recordar que la falta de presentación de estas cuentas supondría automáticamente la suspensión de dicha participación. El Ayuntamiento reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la buena administración de los recursos públicos», apunta también en un comunicado emitido el 4 de julio.

Eso sí, el regidor, a preguntas de IDEAL, manifiesta que desconoce el alcance de la deuda en la localidad. Señala que el pago a proveedores se produce cada 70 o 72 días. «Tenemos pagado al día todos los requerimientos que nos han hecho y la relación con nuestros proveedores es buena. Recurrir a los tribunales para los pagos es lícito, pero también una medida de presión común para las administraciones locales», declara el edil.

Según el regidor, una parte de la deuda municipal está provocada por el impago de facturas al propio consistorio, entre ellas el alquiler de naves en el polígono industrial que son propiedad municipal o por fraude en el consumo de agua. «Nos deben cerca de 500.000 euros, lo que sanearía por completo nuestras finanzas. Este año se han detectado hasta 24 fraudes en el abastecimiento de agua, mientras que un 40% de los vecinos no pagan las facturas», lamenta el regidor.

Por último, señala que el Ayuntamiento ni siquiera figura en el listado obligatorio de Entidades Locales incluidas en el Procedimiento de Pago a Proveedores. El Ayuntamineto sí que forma parte de las entidades en modalidad de adhesión voluntaria con un máximo financiable de 32.000 euros, una cantidad que se calcula de acuerdo a la deuda municpal. En total hay otras 15 lolocalidades de la provincia que se pueden acoger a este balón de oxígeno, como Lanjarón, Guadahortuna o Cogollos de Guadix, donde pueden recibir más de 500.000 euros.