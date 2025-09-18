La primera escuela que tuvo un pueblo de Granada gracias a la generosidad del marqués de Lerma En 1965 la Delegación de Educación y Ciencia construyó una nueva escuela en el comienzo de la Calle Real, compuesta por dos plantas: la de abajo para dar clase y oficiar misa y la alta como vivienda para el maestro o la maestra

La primera escuela que tuvo Melicena a principios del siglo XX fue edificada en el Barrio Alto, en terrenos del marqués de Lerma y financiada por el mismo, según indicaron hacen varios lustros los mayores de este pueblo situado en la Costa granadina y perteneciente al municipio alpujarreño de Sorvilán. La escuela fue una construcción de una sola planta compuesta por un aula para dar clase con acceso independiente y una vivienda adosada para la maestra o el maestro y su familia que constaba de comedor, cocina con horno de leña y tres dormitorios. Además, existía una cuadra adosada para los animales. Esta escuela se utilizó hasta el año 1965. Ese mismo año la Delegación de Educación y Ciencia construyó una nueva escuela en el comienzo de la Calle Real. Estaba compuesta por dos plantas: la planta baja para dar clase y para oficiar misa (en Melicena no había iglesia por entonces) y la planta alta se utilizaba como vivienda del maestro o maestra.

En 1997 se reformó el edificio; contaba igualmente con dos plantas: la planta baja fue cedida por el Ayuntamiento para el culto religioso (desde entonces se encuentra allí la imagen de la Virgen del Carmen, patrona de Melicena) y en la primera planta se ubicó el colegio. Los niños en aquel tiempo jugaban a la rueda, al anca palanca, a las tres en raya, a la rayuela, a las canicas, a policías y ladrones, al escondite, a la gallinica ciega, a la comba, al trompo, al pañuelo, con el aro, al pilla pilla, a la alpargata,,, Se cantaba en los recreos de la escuela, en las excursiones, cuando se salía a pasear los domingos… se juntaban los jóvenes, mozuelos y mozuelas) y en mayo, después de las flores, se iba a pasear y se hacían ruedas, filas… al paseo no podían ir los niños, los mozuelos no los dejaban. Entre las canciones que se cantaban en aquellos tiempos se encuentran las siguientes: 'Ya se murió el burro', 'Yo tiré un limón por alto', 'Donde va mi conejita', 'En el cortijo Linares', 'Una rata y un ratón, 'La viudita del conde', 'Mi abuela tenía un peral'…

Antiguamente el día de la primera comunión en Melicena, los niños y las niñas bajaban en procesión desde la escuela, con sus vestidos y zapatos blancos las niñas y con trajes blancos, azules o grises los niños, en parejas y cogidos de la mano (los niños con los niños y las niñas con las niñas). Les acompañaban sus familiares, amigos, vecinos…Normalmente más de medio centenar de personas hasta la Venta de San Andrés donde desde 1961 se realizaban las celebraciones religiosas a excepción de las confesiones previas que se hacían en la ermita; iban más de 200 personas ese día a la misa. Hasta 1960 se hacían en La casería ya que allí había una ermita integrada en la construcción donde se celebraban los actos religiosos del pueblo. Al final de la ceremonia se ofrecían chocolate y bizcochos a todos los asistentes. Cuando se construyó la actual capilla de Melicena la imagen que había en La Casería se trasladó allí. En Melicena sigue funcionando una escuela.