Lugar en el que ocurrió el crimen. Ariel C. Rojas

El presunto homicida de Arenas del Rey y la víctima no se habían denunciado antes

La investigación prosigue y aún no se ha podido confirmar el motivo que llevó al hombre a matar a su cuñado, herir a su hermana y suicidarse

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:22

Demasiadas preguntas sin respuesta en Arenas del Rey, después de un crimen que mantiene conmocionado al pueblo. El suceso se produjo el pasado lunes por ... la noche, cuando un hombre presuntamente disparó contra su hermana y su cuñado –marido de ella– y acabó con la vida de él. Después, se suicidó. La investigación corre a cargo de la Guardia Civil. Fuentes próximas al caso explican que aún no se ha podido determinar el motivo que llevó al individuo a coger la escopeta y disparar. Se sabe que mantenían rencillas desde hace mucho tiempo, pero no habían presentado denuncias el uno contra el otro ni protagonizado altercados graves. Como suele ocurrir en estos casos, las distintas versiones que ofrecen los allegados complica distinguir los testimonios reales de los falsos. Para más inri, hay dos familiares fallecidos cuyas explicaciones serían claves.

Espacios grises

