El prestigioso fabricante granadino de cajones flamencos Antonio García Baca recibe el distintivo 'Andalucía, Calidad Artesanal'.

El artesano Antonio Felipe García Baca ha recibido este miércoles el distintivo 'Andalucía, Calidad Artesanal', otorgado por un periodo de cinco años a través de la resolución administrativa correspondiente. Esta distinción reconoce la calidad, la autenticidad y el carácter artesanal de las piezas producidas bajo su marca Katho Percusión. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Granada, Javier Martín Cañizares, le ha entregado el reconocimiento.

El distintivo 'Andalucía, Calidad Artesanal' es un sello oficial que garantiza que las piezas han sido elaboradas conforme a criterios de artesanía reconocida en la comunidad autónoma. En este caso, la resolución concede a Antonio García Baca el uso del distintivo para una veintena de modelos de cajón Katho, reconociendo también así su trayectoria desde 1999 en la creación de cajones flamencos y otros instrumentos de percusión en cuerda.

Las piezas seleccionadas deberán cumplir las condiciones de uso y etiquetado establecidas en el reglamento correspondiente, incluyendo la indicación del número de inscripción en el Registro de Artesanía de Andalucía y la codificación del producto y número de pieza o la mención 'única' cuando corresponda. Durante el encuentro, realizado en el taller que García Baca tiene en el municipio granadino de Las Gabias, el delegado territorial ha subrayado que «este tipo de reconocimientos refuerzan el valor de nuestra tradición artesanal, apoyan a los creadores y estimulan la economía local vinculada a la cultura musical andaluza». Asimismo, Martín Cañizares ha destacado que el sello no solo certifica el origen y el oficio, sino que sirve también como carta de presentación ante mercados nacionales e internacionales.

Antonio García Baca es un artesano con una dilatada trayectoria en la fabricación y diseño de cajones flamencos, especializándose en la marca Katho Percusión. Sus instrumentos son reconocibles por su cuidado constructivo, su sonido equilibrado y su estética delicada, fruto de la convivencia entre la tradición percusiva andaluza y la innovación técnica. Un claro ejemplo es el modelo Katho Juan Heredia, concebido en colaboración con el percusionista del mismo nombre (miembro del grupo Chambao). Este cajón de gama media-alta incorpora detalles como una cinta de taracea granadina en la tapa y una roseta decorativa en el dorso. Además, está fabricado con estructura de abedul de 10 mm, tapa decorada con maderas seleccionadas y sistema de cuerdas en 'V' ajustables individualmente.

La serie Katho se caracteriza por sus estructuras de maderas seleccionadas (abedul, haya, chapas finas, etc.); los sistemas de afinación precisos y modulares; unos diseños estéticos que incorporan elementos decorativos (taracea y grabados); y la variedad de modelos pensados para distintos estilos y exigencias del músico. Además de los modelos principales, García Baca también ha desarrollado otros instrumentos complementarios dentro del catálogo Katho, como cajones de viaje ligeros, bongos híbridos y otros instrumentos de percusión que combinan funcionalidad e innovación.

«Máxima calidad»

Según ha declarado el artesano, «este distintivo avala que nuestros productos cumplen con los estándares más altos de calidad dentro del sector artesanal musical». Desde la fundación de Khato Percusión, en las Gabias, en el año 2003, «nuestro enfoque siempre ha sido el mismo: fabricar a mano cada cajón flamenco cuidando cada detalle del proceso y seleccionando materiales de máxima calidad».

«Este reconocimiento premia, precisamente, ese espíritu artesanal y la dedicación por conseguir un instrumento que no solo suene bien, sino que tenga alma. Nuestros cajones son utilizados por músicos de todos los niveles, desde estudiantes hasta artistas profesionales, y se han convertido en un referente tanto en España como fuera de nuestras fronteras», ha celebrado García Baca.

Con esta iniciativa, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo reafirma su compromiso con los oficios tradicionales, con el desarrollo económico local y con la promoción de la artesanía musical como elemento vivo del tejido cultural andaluz.