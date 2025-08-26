El pregón de fiestas de una inspectora de Educación cautivó a los habitantes de su pueblo de Granada La coordinadora de Educación en la zona de Huéscar-Baza, Guadalupe Valdés, ha sido este año la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas de San Ramón en su pueblo de Dúrcal

Guadalupe Valdés Vílchez, inspectora de Educación de la Junta de Andalucía en la Delegación Territorial de Granada, ha pronunciado el pasado domingo en su pueblo de Dúrcal el pregón de las Fiestas de San Ramón Nonato, que darán comienzo el próximo jueves y finalizarán el domingo. La pregonera fue presentada a las mil maravillas por Laura. El alcalde de Dúrcal, Julio Prieto, y la concejala de Fiestas, Ángela Ruíz, elogiaron el pregón de Guadalupe y le entregaron un ramo de flores. Muchísimas personas asistieron a este evento que en Dúrcal es costumbre que se realice unos días antes de que comiencen las Fiestas de San Ramón Nonato.

Guadalupe emocionó con un pregón cargado de recuerdos. Ella recordó historias, maestros, profesores y otras personas. También evocó costumbres que marcaron la memoria colectiva. Guadalupe exaltó y reconoció el valor y el trabajo de los educadores. Destacó la importancia de su vocación, el impacto que tienen en la formación de las futuras generaciones y el esfuerzo que realizan para guiar a los estudiantes. La protagonista se mostró muy agradecida en todo momento por el cariño y la acogida de su pueblo. Guadalupe ofreció un pregón muy personal en el que repasó los recuerdos de su infancia y juventud. Mencionó con emoción a su familia y expresó el orgullo de representar a su tierra como pregonera.

Guadalupe tiene 48 años. Estudió en las escuelas de Dúrcal con doña Blanca, don Mateo, doña Julia, don Andrés, don Antonio Serrano… Después pasó al Instituto Alonso Cano de Dúrcal y más adelante hizo Magisterio en Granada capital. Cuando acabó las oposiciones hizo Psicopedagogía. En Ventas de Zafarraya, Moreda, Estepona… trabajó de interina. Más adelante estuvo en centros de Dúrcal, Motril, La Rábita y Albuñol. En Monachil estuvo de profesora once años, cuatro de ellos ejerciendo de directora. Hace unos años estudió para poder ser Inspectora de Educación y tras estar estudiando duramente durante dos años y medio aprobó y su primer destino fue Jaén, después, la zona de Churriana y últimamente es coordinadora de la zona Huéscar-Baza.

