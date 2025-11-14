El PP subraya la inversión «récord» de la Junta en infraestructuras hidráulicas en Granada

El Partido Popular de Granada ha destacado «la apuesta del Gobierno Andaluz» por las infraestructuras hidráulicas incluidas en el Presupuesto de 2026, que prevén una ... inversión superior a los 17 millones de euros en actuaciones clave para la provincia.

Entre ellas, se encuentran la primera fase del proyecto de concentración de vertidos de la agrupación urbana sur a la EDAR Sur, con 7,5 millones de euros, la obra de agrupación de vertidos de Dílar a la EDAR Los Vados en sus fases 2 y 3, con 6,1 millones, la segunda fase de la agrupación de vertidos de Cájar y Monachil a la EDAR Sur, con 2,4 millones, la remodelación y puesta en marcha de la ETAP de Los Palmares en Molvízar, con más de 800.000 euros, y la finalización de la rehabilitación de la EDAR de Colomera, con 197.000 euros.

«Las inversiones realizadas en infraestructuras hidráulicas en la provincia de Granada desde 2019 alcanzan los 183 millones de euros», ha señalado la parlamentaria Celia Santiago, que ha ofrecido una rueda de prensa en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de los Vados, ampliada en 2023 y que va a dar servicio a medio millón de granadinos del Área Metropolitana.

La portavoz popular ha puesto el acento en que el Gobierno de Juanma Moreno sitúa el agua «en el centro del debate y de la gestión y dejando claro que el compromiso con la política hídrica y la protección del medio ambiente es firme». En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo central que cumpla con sus competencias y acometa las 17 obras pendientes en la provincia.

Celia Santiago ha recordado que la Junta de Andalucía «está combatiendo las consecuencias del cambio climático con medidas como la conducción de agua regenerada para el regadío, muy positivas para la provincia».

«Granada se está beneficiando de esta política transversal de la Junta de Andalucía para garantizar los recursos hídricos», ha afirmado la parlamentaria, quien ha insistido en que «ésta es sin duda la legislatura del agua».

«El Gobierno de Andalucía planifica, presupuesta e invierte con una hoja de ruta clara, como demuestran los cuatro decretos de sequía y la inversión récord en Granada, frente a un Ejecutivo de Pedro Sánchez que «ha desatendido sus obligaciones y da la espalda a las necesidades de la provincia».