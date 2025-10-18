Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El PP de Granada fija estrategias de colaboración con asociaciones y expertos en turismo de la Alpujarra

El vicesecretario de Estudios y Programas, Gonzalo Mochón, mantiene un encuentro en Órgiva con el presidente de la Asociación de Turismo de la Alpujarra, Manuel Álvarez, y miembros de la Asociación de Turismo Activo del Valle de Lecrín

Ideal

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:45

El vicesecretario de Estudios y Programas, Gonzalo Mochón, ha mantenido una reunión con responsables de la Asociación de Turismo de la Alpujarra y miembros de la Asociación de Turismo Activo del Valle de Lecrín, con el fin de conocer proyectos turísticos de la comarca y sus necesidades, proyectar futuros programas electorales y desarrollar líneas de cooperación.

Mochón ha estado acompañado por el alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, y la Delegada Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Granada, Carmen Lidia Reyes. El vicesecretario ha destacado «la importante labor que realizan las asociaciones de turismo de Órgiva y Valle de Lecrín para el desarrollo y en el impulso económico de la zona».

El encuentro ha profundizado en la necesidad de fomentar políticas para fomentar el turismo de la comarca, buscando nuevos modelos de turismo activo para mejorar las infraestructuras turísticas. «Es fundamental el apoyo de todas las instituciones para conseguir una mayor y mejor promoción nacional e internacional de la comarca de la Alpujarra y el Valle de Lecrín».

El vicesecretario popular ha puesto en valor «el enorme potencial de la comarca desde el punto de vista turístico por su espectacular paisaje y la belleza de sus pueblos». «Se deben establecer nuevos planes específicos para activar el turismo, impulsar la marca Alpujarra e idear líneas de trabajo conjunta entre los distintos municipios que favorezcan la implantación de empresas de turismo activo y dar así respuesta al turismo de experiencias que hoy el público demanda», ha señalado.

En este sentido, ha insistido en «la importancia a la hora de apoyar y simplificar proyectos para abordar retos como el de la despoblación en un entorno con tantas posibilidades de revertir este fenómeno», ha concluido.

