El PP abandona el gobierno de Arenas del Rey tras la negativa de Vox a ceder la alcaldía

El PP abandona el gobierno de Arenas del Rey tras la negativa de Vox a retirarse de la alcaldía, según ha declarado el secretario general del Partido Popular, Jorge Saavedra. Tras un acuerdo firmado en 2023 en el que ambos partidos se dividían el mandato hasta las elecciones de 2027, Pedro Ramos, actual alcalde del municipio, debía abandonar su posición para cederla a Antonio Luján, del Partido Popular, el pasado 18 de julio.

Tras no cumplir con lo establecido, los representantes del Partido Popular, diez días después, pidieron públicamente a Vox, a la Dirección Provincial y Nacional que se cumpliera con el pacto establecido. «No solamente no se ha cumplido, sino que no hemos tenido ninguna respuesta», ha declarado Jorge Saavedra. El secretario general ha añadido que, tras 17 días, el alcalde de Vox sigue en su puesto. «Denunciamos las mentiras de Vox. Si esta es su forma de actuar, no es un partido de fiar, no es un partido por el que se pueda mantener el Partido Popular en el Gobierno», ha anunciado.

Durante la comparecencia que se ha llevado a cabo durante la mañana del lunes en la sede del PP, el mayor representante del partido en Arenas del Rey y el que debería ser el siguiente alcalde, Antonio Luján, junto a Antonio Arrabal, actual concejal de cultura, también han manifestado su descontento con la situación. «No podemos ser cómplices del incumplimiento del acuerdo firmado. Somos gente seria que cumple lo que firma», han incluido. Con lo que además, han sumado su desacuerdo con la gestión actual del municipio.

Tras la moción de censura contra el PSOE, se firmó un acuerdo en el que los dos partidos mostraron la predisposición de ambos para «formar un gobierno compuesto por ambas formaciones, con reparto de competencias y con dos alcaldías que se turnarán». El primer turno, de Pedro Ramos, comenzó el 24 de octubre de 2023 y debería haber terminado el 18 de julio de 2025.

Pese a que el Partido Popular contaba con más votos que Vox, fue este último partido el que empezó con el mandato acordado. «Queríamos empezar nosotros para continuar lo que estábamos haciendo, pero, tras la moción de censura, nos dio igual», ha declarado Antonio Luján que, además, ha añadido que Vox no se fiaba de ellos para que comenzaran con el mandato por si incumplían el acuerdo.