El político de un pueblo de Granada que participó como diputado en las Cortes de Cádiz y fue secretario de Carlos III Un alpujarreño alcanzó importantes puestos en el Gobierno de la Nación, entre ellos, el de Ministro de Guerra y secretario del Consejo y Cámara de Indias

Rafael Vílchez Mairena Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:22 Comenta Compartir

Antonio Porcel Ruiz fue el único diputado de La Alpujarra en las Cortes de Cádiz, tanto en las Cortes Generales y Extraordinarias (1810-1813) como en las Cortes Ordinarias (1813-1814). Este político nació en La Alpujarra, concretamente en el pueblo de Mairena, en 1755. Su padre, Juan, era de Mecina Alfahar, y su madre, Ana, de Bérchules. Esta familia trabajaba en el campo. Antonio pudo estudiar leyes en la Imperial Universidad de la Ciudad de Granada, siendo colegial en el Real de los Santos Apóstoles Bartolomé y Santiago. Ejerció como abogado en Granada y después en Madrid, siendo su carrera vertiginosa por la redacción de un informe sobre una fragata que venía de la India. Su amigo Gaspar Melchor de Jovellanos lo introdujo en el Gobierno de la Nación y fue secretario del Consejo y Cámara de Indias.

Por su gran valía Antonio Porcel llegó a ser secretario del Rey Carlos III, director de las Temporalidades de los Jesuitas de Nueva España. Fue Distinguido Caballero de la Orden de Carlos III en 1791. También fue miembro de la Real Academia Española, ocupando el sillón con la letra Q, y ministro de Guerra. Porcel propuso la creación de la Dirección de Hacienda. En Madrid se hizo amigo del genial pintor Francisco de Goya. El artista residía cerca de su domicilio. Tal fue la amistad de Goya con la familia Porcel que llegó a retratarlos. Isabel Cobos en 1805, y su esposo en 1806. Goya llegó a vivir y pasar temporadas en la casa de los Porcel.

El cuadro de Isabel se conserva en la Nacional Galery de Londres y su imagen fue utilizada internacionalmente como sello de correos. El cuadro de Antonio Porcel se quemó en el Jockey Club de Buenos Aires, en 1913, conservándose copia fotográfica del mismo. Antonio fue el único alpujarreño retratado por Goya. En las cortes de Cádiz, Porcel, participó activamente en la redacción de la Constitución de 1812, 'La Pepa', y fue presidente de la Junta de Legislación que preparaba el Proyecto Constitucional, siendo el secretario Agustín Argüelles. Antonio Porcel fue el único economista en las Cortes de Cádiz y junto a Francisco José de Orellana, natural del municipio alpujarreño de Albuñol, son las eminencias más relevantes de la ciencia económica nacidas en La Alpujarra, según el catedrático Juan González Blasco.

En las Cortes de Cádiz destacó Antonio Porcel por su participación en la Comisión de Hacienda, Justicia, Indultos, Restablecimiento de Conventos, Abolición de la Inquisición, Abolición de Rentas Provinciales, Libertad de Imprenta, Agricultura, Reformas en Filipinas… Cuando tuvo lugar la reacción absolutista, en 1814, el Rey Fernando VII ordenó la prisión de Antonio Porcel por sus ideas liberales, permaneciendo seis años en la cárcel. El pueblo lo sacó de la prisión, siendo nombrado el mismo día de su liberación ministro de Ultramar. Después sería consultor secreto del Rey Fernando VII, secretario del Rey y Consejero de Estado. También, y entre otras cosas, fue miembro de la Sección de Ciencias Morales y Políticas de la Academia Nacional y Vocal de la Comisión del Código de Comercio.

Antonio Porcel padeció mucho en su vida. El ejército francés asaltó su residencia en Madrid y sus bienes fueron confiscados. Entonces tuvo que enviar a su familia a Andalucía. Antonio se escondió en Madrid, fingió estar enfermo, y al ser descubierto se le puso una estrecha vigilancia militar, logrando escapar de Madrid e internándose en La Alpujarra, viniendo constantemente desde Mairena a Granada capital para prestar muchos servicios a la causa nacional. Porcel poseía un carmen en Granada, en el recinto de la Alhambra, cerca del actual Hotel Palace, llamado 'Peña Partida' y después 'Carmen de los Catalanes', conociéndose también como 'Carmen de Porcel'. En este lugar pasó muchas temporadas, desengañado, desilusionado de todo lo que había visto y vivido, cuidando su jardín, contemplando las puestas de sol, con su mujer y sus cuatro hijos y recordando su Alpujarra y aquellos tiempos como diputado en las Cortes de Cádiz, cuando residía en la gaditana Calle de la Amargura, número 99.

Antonio Porcel fue homenajeado a titulo póstumo en 2013 por la Asociación Cultural José García Moreno Ciudad de Órgiva. Otras personalidades también fueron premiadas. La medalla honorífica de plata y el diploma acreditativo dedicado a Porcel lo recogió el alcalde de Nevada en ese tiempo, Manuel Escobosa, de manos del catedrático, escritor, investigador… Juan González Blasco y el gran ingeniero de Minas, Andrés Rave. Años antes, la Asociación Cora Alpujarreña, presidida por el ilustre abogado de Ugíjar y creador de museos en La Alpujarra (Jorairátar, Murtas, Carataunas y Ugíjar) establecido en Madrid, José Antonio Jiménez Tovar (ya fallecido) le tributó otro homenaje póstumo a Antonio Porcel en su tierra de Mairena.

Mairena fue un municipio independiente con el anejo de Júbar hasta el año 1972, cuando se unió a las localidades de Laroles y Picena para constituir el municipio de Nevada. Este municipio es uno de los más interesantes, impresionantes y bellos de la comarca de La Alpujarra. Su actual alcaldesa se llama María Dolores Pastor. Mairena y Picena son entidades locales autónomas.

Temas

Granada

Alpujarra