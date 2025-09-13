Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una ambulancia del 061. R. I.

Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares

El joven, que al parecer presentaba cortes en la cara, ingresó en la UCI del Hospital de Neurotraumatología y necesitó una intervención quirúrgica

Granada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:56

Un joven resultó gravemente herido en la madrugada de este sábado, en las fiestas de Ogíjares. Al parecer, hubo una pelea que terminó con uno de los participantes sufriendo cortes en el rostro que podrían haber sido provocados por el reventón de un vaso contra la cara.

El herido ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Neurotraumatología del Virgen de las Nieves y necesitó una intervención quirúrgica de urgencia. Según fuentes sanitarias, el joven está estable dentro de la gravedad.

Todo parece indicar que la pelea sucedió en el recinto ferial de Ogíjares, hacia el final de la madrugada. Tras las llamadas de auxilio, agentes de la Policía Local del municipio actuaron y un equipo del 061 atendió al herido y lo trasladó al hospital.

Desde Guardia Civil, por su parte, informan que se están investigando los hechos.

