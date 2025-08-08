La Parroquia de la Anunciación de Benamaurel denuncia «actos vandálicos» por el robo de joyas en la iglesia La Guardia civil está investigando los hechos, que tuvieron lugar la madrugada del jueves

Ideal Viernes, 8 de agosto 2025, 00:24 | Actualizado 00:45h. Comenta Compartir

La Guardia Civil investiga un robo en la Parroquia de la Anunciación de Benamaurel que ha sido denunciado este jueves por la propia iglesia. Según ha dado a conocer la entidad en un comunicado, la madrugada del jueves, «una o más personas accedieron al recinto por la puerta lateral del salón parroquial». «Los ladrones han destrozado la puerta del Camarín de la Virgen y han robado las joyas que portaba la imagen, cuya vestimenta ha amanecido revuelta», detalla la nota.

Los malhechores también se han llevado las joyas del ajuar que estaban depositadas en las dependencias del museo, cuya puerta «reventaron» para poder entrar. «Los dos juegos de coronas de plata de la Sagrada Imagen han sufrido daños, pero no han sido robados», explican desde la parroquia, a la vez que señalan que los ladrones no han tocado «ni la imagen de la Virgen de los Dolores, ni la de San León Magno, ni el sagrado relicario con restos del Patrón de Benamaurel».

La parroquia y la Hermandad han hecho un llamamiento a la población para tratar de recuperar las joyas sustraídas. «Son, principalmente, anillos, medallas y broches que con el mayor cariño posible familias de Benamaurel han donado a la Virgen de la Cabeza durante generaciones», indican desde la iglesia. «La gran cajonera de la Sacristía nueva ha sido forzada y de ahí los ladrones han sustraído diversos objetos de valor y varias series de la Lotería de Navidad, que la Parroquia denunciará. También se han llevado el sobre donde el párroco guardaba el dinero de la venta de dicho lotería».

La iglesia denuncia además que el lampadario para ofrecer velas dispuesto bajo el Crucifijo del altar mayor «también ha sido reventado para robar el dinero depositado por los fieles como ofrenda». Pero aseguran desde el templo que el daño causado va mucho más allá de lo material: «La ruptura de la intimidad sagrada del Camarín, la violencia empleada en los accesos y mobiliario, el ultraje a objetos de culto y la profanación del espacio más venerado por los benamaurelenses, constituyen un atentado que hiere profundamente el alma de la comunidad. Es un profundo golpe a los sentimientos, la fe y la memoria colectiva de todo un pueblo».