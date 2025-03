El párroco de un pueblo de Granada crea un gran museo religioso en una de sus iglesias

Rafael Vílchez Chimeneas Jueves, 27 de marzo 2025, 09:42 | Actualizado 10:56h. Comenta Compartir

El sacerdote leonés de las parroquias granadinas de Chimeneas y su anejo de Castillo de Tajarja, Ácula y Peñuelas, Alfonso Aguilar González, ha puesto en marcha un interesante museo religioso en la iglesia de Chimeneas. El museo atesora objetos litúrgicos antiguos, sobre todo, vestidos y trajes, algunos con más de un siglo de vida y otros elaborados en el Taller de Bordados de Chimeneas por dos mujeres y un hombre que trabajan tres horas diarias como hobby para esta y otras iglesias. También, el museo tiene un gran armario-vitrina centenario que estaba en la sacristía, una talla de madera de olivo del Monte de los Olivos que Alfonso trajo de Belén y que reproduce la Última Cena, tal cual era históricamente, sin sillas con gente reclinada en grupos de tres sobre cojines, según la tradición.

El principal nunca se sentaba en el centro, si no el segundo a la izquierda. Asimismo, y entre otras cosas, existen dos custodias y portaviáticos plateados hechos a mano para llevar las hostias a los enfermos.

También existen cálices y copones, libros con varios siglos de vida, bandejas para pedir por las calles limosna, una dedicada a las Ánimas Benditas y otra de cara a la eucaristía del Corpus. También existe una tienda de souvenirs de artículos religiosos y del último libro de Alfonso dedicado a San Judas Tadeo.

Otras de las cosas que atesora este espacio son: un estandarte de San Judas Tadeo, fotografías antiguas religiosas, una gigantesca vitrina que alberga un manto de la imagen de la Virgen, trajes de las imágenes de la Virgen María y la Virgen de los Dolores bordados en oro, una imagen del Niño Jesús, una corona y dos estandartes de San Judas y la Virgen María, casullas, una de ellas estrenada por Alfonso Aguilar, que se tardó diez meses en hacerla artesanalmente con hilo de oro, etcétera. Los días 28 de cada vez este museo recibe mucha gente de dentro y fuera de Chimeneas porque le profesan gran devoción a San Judas Tadeo, considerado patrón de los imposibles.

Paneles, cuadros, ornamentos, mantos, libros, enseres litúrgicos y caseros, herrajes y yunques, campanas del año 1796, bóvedas y vigas originales, vistas espectaculares desde las torres de las iglesias... Cuando Alfonso Aguilar fue hasta hace dos años sacerdote de las parroquias alpujarreñas de Capileira, Bubión, Pampaneira, Soportújar, Atalbéitar, Mecina, Fondales y Ferreirola, Alfonso Aguilar González, convirtió con mucho esfuerzo y la ayuda de mucha gente los campanarios y recintos parroquiales en museos de arte religioso. Alfonso Aguilar llegó a oficiar cada año más de 600 misas dominicales, de difunto, festivas, bodas, etcétera, en las siete iglesias de la zona de La Alpujarra alta. Muchísimas personas sintieron mucho su inesperado traslado.

Alfonso Aguilar nació en León y fue profesor de Filosofía en Nueva York y Roma, donde conoció a Juan Pablo II. Ha impartido cursos y conferencias sobre Filosofía, Apologética y Espiritualidad en 15 países de Europa, América y Asia. Ha publicado más de un centenar de artículos en periódicos y revistas especializadas en español, italiano e inglés. También ha publicado y coordinado la edición de varios libros en italiano e inglés. Entre los más recientes citados What Is Death (Ciudad del Vaticano, 2009) y Life Together (Ciudad del Vaticano, 2013). Una de sus obras: 'Juan Pablo II, fotos de un alma', está prologada por Paloma Gómez Borrero, periodista y corresponsal en El Vaticano, ya fallecida.

Las fotos que ilustran el libro pertenecen a Arturo Mari, fotógrafo de varios Papas durante 51 años. Alfonso es un religioso amable, entrañable, muy culto y admirable. Sus feligreses sienten una profunda admiración por este sacerdote. Razones no les faltan. Alfonso Aguilar ha sido pionero en convertir las iglesias en museos religiosos. Alfonso, el entrañable Alfonso, es un fuera de serie. Trabaja mucho. También da clases en Granada capital. Sus sermones son únicos. Más quisieran algunos obispos saber lo que él sabe.