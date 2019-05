El párroco de Mecina Bombarón celebra una misa por el eterno descanso del neurocientífico Fernando Reinoso En 1997 fue nombrado Hijo Predilecto en el pueblo alpujarreño que le vio nacer hace 92 años, y desde 1995 era Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina ocupando el Sillón número 31 (Anatomía) RAFAEL VÍLCHEZ MECINA BOMBARÓN Jueves, 9 mayo 2019, 11:49

El la iglesia parroquial de la localidad alpujarreña de Mecina Bombarón, consagrada a San Miguel Arcángel, el sacerdote, Moisés Mendoza Urrutia, ha oficiado una misa, cantada por el coro de la iglesia, por el eterno descanso del célebre neurocientífico Fernando Reinoso Suárez, un ser extraordinario conocido y reconocido en todo el mundo y muy querido en Mecina Bombarón, la tierra que le vio nacer el 17 de marzo de 1927. Muchos vecinos de Mecina Bombarón expresaron su apoyo y solidaridad a la familia del difunto. Reinoso estaba casado con la granadina María Luisa Barbero y fruto de esa unión cargada de amor, respeto y cariño nacieron siete hijas y tres hijos que le dieron 42 nietos y dos biznietos.

Reinoso residía en Madrid y fue enterrado en la capital de España hace unos días. Algunos de los familiares de Fernando Reinoso, como una de sus nietas, María Rosa Amat Reinoso, su marido Demetrio y su padre José Luis asistieron a la liturgia. También, estuvieron presentes el alcalde de Alpujarra de la Sierra, José Antonio Gómez y su señora, María Dolores Martín; el teniente de alcalde José Miguel Pelegrina; el secretario del Ayuntamiento, José Vicente Oliver y su señora Ana María Martínez; el auxiliar administrativo Francisco Mingorance; el prestigioso neurofisiólogo clínico Miguel López Alcázar, nacido en Mecina Bombarón; Manuel y su esposa Remedios (padres de dos célebres chef de cocina), entre otras personas.

María Luisa Amat manifestó que a su abuelo Fernando Reinoso «le encantaba mucho su profesión y también el fútbol. Era un ser estupendo que se desvivía por su mujer. La adoraba y la quería mucho. Yo doy las gracias al municipio de Alpujarra de la Sierra por acordarse de él, homenajearlo y dedicarle una misa de difunto. Mi abuelo siempre llevaba en su corazón el pueblo alpujarreño de Mecina Bombarón. Mi abuela que es muy mayor y que no ha podido asistir a la misa me ha encargado que de las gracias al pueblo de Mecina Bombarón y al Ayuntamiento por acordarse y homenajear a su marido antes y después de su muerte«.

Por su parte, el prestigioso Miguel López Alcázar, indicó que «hace un mes hablé por teléfono con don Fernando Reinoso para contarle que había vuelto a la neurofisiología que era su terreno y él me contó también sus cosas. Don Fernando era un apasionado y enamorado de Mecina Bombarón. Él se casó en Granada el día de San Miguel, el santo patrón de Mecina Bombarón. Siempre me pedía que le enviara fotos de su tierra. Don Fernando siempre que pronunciaba una conferencia o una charla importante, como la del año pasado cuando inauguró el Curso Académico de la Universidad Autónoma de Madrid, empezaba y terminaba con una foto de Mecina Bombarón. Él siempre hablaba del paisaje y del horizonte donde se veía el mar desde su casa mecinera. La última vez que me puse en contacto con don Fernando fue hace un mes y él, mi maestro, me contó el problema de su enfermedad. Todos los años me felicitaba el día de mi santo. El año pasado me dijo que le pidiera a San Miguel que velara por él porque tenía un problema entre manos y quería que le ayudara si pudiera ser. Ese tema era su problema de salud. Descanse en paz«.

El Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra, formado por los pueblos de Mecina Bombarón, Yegen, El Golco y la aldea de Montenegro, decretó tres días de luto oficial por el fallecimiento de Fernando Reinoso, nombrado Hijo Predilecto de Alpujarra de la Sierra el 20 de septiembre de 1997. Las banderas de la Casa Consistorial han ondeado tres días a media asta.

El médico, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra y alcalde de Alpujarra de la Sierra manifestó que «el próximo día 13 (lunes) a las ocho de la mañana, antes de que comience la romería a la ermita de Montenegro para celebrar la festividad de la Virgen de Fátima, vamos a descubrir una placa en la fachada del Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra para rendir homenaje a nuestro querido y recordado Fernando Reinoso, impulsor de la investigación neurocientífica de la Autónoma de Madrid, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada, Hijo Predilecto de Alpujarra de la Sierra, el primer español en escribir en la prestigiosa revista 'Science', etcétera. El currículum vitae de Reinoso es inmenso y valioso y precisa más de cien folios para dar a conocer su experiencia, trabajos de investigación y formación laboral».

Fernando Reinoso poseía muchísimos premios y galardones. A Reinoso le encantaba visitar su terruño y charlar con los vecinos del pueblo. Era un hombre sólidamente bueno. Le encantaba también Almuñécar para veranear y Granada capital. Entre otros galardones estaba en posesión del premio Jaime I otorgado por 18 premios Nobel y presidido por Santiago Grisolía. Este ilustre investigador internacional dedicó toda su larga vida a la investigación de las conexiones neuronales influenciado por la obra del Premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal. El entrañable y admirable Fernando Reinoso será recordado como un ser fuera de serie, excepcional, bueno, generoso y católico, que adoraba su profesión, su familia y su pueblo natal como el que más. Alpujarra de la Sierra ha lamentado su muerte.