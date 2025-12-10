Órgiva presenta su amplia programación de Navidad

El alcalde y el teniente de alcalde del municipio alpujarreño de Órgiva, Raúl Orellana Vílchez y José Miguel Herrera Romera, respectivamente, han presentado la programación ... para Navidad con una extensa agenda marcada por la música, el baile, los villancicos y concursos, los belenes, las actividades infantiles... El calendario, para pequeños y no tan pequeños, incluye, entre otras cosas: el XIII Certamen de Villancicos en la Parroquia Nuestra Señora de la Expectación, taller de adornos navideños, concierto de villancicos, mercadillo artesanal, fiesta para los jóvenes, torneos de bádminton y padel, fiesta de los chicharrones, excursión a Juveándalus y exhibición de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica.

También habrá un concurso para participar en la búsqueda de promesas en el Masterchef Infantil, celebración de la Navidad con los mayores y con comida y una fiesta especial para ellos. El día 24 Papá Noel llegará a Órgiva acompañado de sus elfos para, en una casita que le ha preparado el Ayuntamiento, escuchar los deseos de las niñas y los niños. Asimismo el programa contempla con fútbol sala, un paseo navideño por Granada capital, la gran fiesta de Nochevieja, el concierto de Año Nuevo a cargo de la excepcional Asociación Musical Exoche de Órgiva, visita del cartero real de los Reyes y Cabalgata de los Reyes Magos con reparto de muchos caramelos y regalos.

Según Raúl Orellana «en Órgiva se vive la Navidad intensamente. El municipio se embellece y se viste de Navidad a lo grande. Se han adornado y decorado muchos lugares. Cada año algunos vecinos montan su Portalico de Belén en sus viviendas y participan en un concurso. También, la parroquia de Órgiva monta otro estupendo Belén. Es importante mantener las tradiciones de Navidad heredadas de nuestros ancestros que siempre han aunado a niños, jóvenes y mayores. El municipio de Órgiva amplía sus luces festivas en Navidad. El encendido de las luces tuvo lugar hace unos días y para celebrarlo hubo una chocolatada con dulces y anís. También hemos celebrado el puente de la Constitución con una veintena de actividades», terminó diciendo la máxima autoridad de Órgiva.