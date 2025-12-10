Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

A la izquierda el alcalde de Órgiva Raúl Orellana, y a la derecha, el teniente de alcalde, José Miguel Herrera Rafael Vílchez

Órgiva presenta su amplia programación de Navidad

El municipio despliega una gran cantidad de actividades que llenarán la ciudad hasta el día de Reyes de 2026 con música, cultura, deportes, talleres, bailes, degustaciones, tradiciones y propuestas para grandes y pequeños

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 10:38

El alcalde y el teniente de alcalde del municipio alpujarreño de Órgiva, Raúl Orellana Vílchez y José Miguel Herrera Romera, respectivamente, han presentado la programación ... para Navidad con una extensa agenda marcada por la música, el baile, los villancicos y concursos, los belenes, las actividades infantiles... El calendario, para pequeños y no tan pequeños, incluye, entre otras cosas: el XIII Certamen de Villancicos en la Parroquia Nuestra Señora de la Expectación, taller de adornos navideños, concierto de villancicos, mercadillo artesanal, fiesta para los jóvenes, torneos de bádminton y padel, fiesta de los chicharrones, excursión a Juveándalus y exhibición de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica.

