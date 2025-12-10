Órgiva presenta su amplia programación de Navidad
El municipio despliega una gran cantidad de actividades que llenarán la ciudad hasta el día de Reyes de 2026 con música, cultura, deportes, talleres, bailes, degustaciones, tradiciones y propuestas para grandes y pequeños
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 10:38
El alcalde y el teniente de alcalde del municipio alpujarreño de Órgiva, Raúl Orellana Vílchez y José Miguel Herrera Romera, respectivamente, han presentado la programación ... para Navidad con una extensa agenda marcada por la música, el baile, los villancicos y concursos, los belenes, las actividades infantiles... El calendario, para pequeños y no tan pequeños, incluye, entre otras cosas: el XIII Certamen de Villancicos en la Parroquia Nuestra Señora de la Expectación, taller de adornos navideños, concierto de villancicos, mercadillo artesanal, fiesta para los jóvenes, torneos de bádminton y padel, fiesta de los chicharrones, excursión a Juveándalus y exhibición de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica.
También habrá un concurso para participar en la búsqueda de promesas en el Masterchef Infantil, celebración de la Navidad con los mayores y con comida y una fiesta especial para ellos. El día 24 Papá Noel llegará a Órgiva acompañado de sus elfos para, en una casita que le ha preparado el Ayuntamiento, escuchar los deseos de las niñas y los niños. Asimismo el programa contempla con fútbol sala, un paseo navideño por Granada capital, la gran fiesta de Nochevieja, el concierto de Año Nuevo a cargo de la excepcional Asociación Musical Exoche de Órgiva, visita del cartero real de los Reyes y Cabalgata de los Reyes Magos con reparto de muchos caramelos y regalos.
Según Raúl Orellana «en Órgiva se vive la Navidad intensamente. El municipio se embellece y se viste de Navidad a lo grande. Se han adornado y decorado muchos lugares. Cada año algunos vecinos montan su Portalico de Belén en sus viviendas y participan en un concurso. También, la parroquia de Órgiva monta otro estupendo Belén. Es importante mantener las tradiciones de Navidad heredadas de nuestros ancestros que siempre han aunado a niños, jóvenes y mayores. El municipio de Órgiva amplía sus luces festivas en Navidad. El encendido de las luces tuvo lugar hace unos días y para celebrarlo hubo una chocolatada con dulces y anís. También hemos celebrado el puente de la Constitución con una veintena de actividades», terminó diciendo la máxima autoridad de Órgiva.
