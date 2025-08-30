Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ocho pueblos de la comarca de Guadix se unen para construir VPO

La asociación Adimurd impulsa una iniciativa para edificar a través de cooperativas en municipios que sufren despoblación para atraer jóvenes

Sandra Martínez

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:18

Ocho pueblos de la comarca de Guadix se han unido a una iniciativa impulsada por la asociación ADIMURD (Acción para el Desarrollo Inmobiliaria en Municipios ... Rurales en Riesgo de Despoblación) con el objetivo de construir viviendas de protección oficial en localidades donde hay demanda de casas por parte de los ciudadanos. Los municipios que se han adherido al proyecto son Guadix, Purullena, Jerez del Marquesado, Valle del Zalabí, Gor, Diezma, Alquife y Marchal. ADIMURD puso en marcha a inicios de julio el registro para que los interesados hiciesen a través de su página web la inscripción en los municipios disponibles. El proyecto pretende edificar alrededor de 260 VPO en total en estos ocho pueblos. El objetivo es que las obras comiencen en enero de 2026 y finalicen en noviembre de ese mismo año. La campaña de inscripción está activa hasta el 31 de agosto, y el proyecto está en fase de localización de suelo definitivo y cierre del expediente jurídico. A lo largo del procedimiento se han reunido con la Asociación de Constructores y Promotores de Granada y con el el delegado terriorial de Fomento, Antonio Ayllón, y el jefe de servicio de Vivienda, José Antonio Espinar, para sentar las bases de colaboración con la Junta de Andalucía.

