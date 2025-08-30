Ocho pueblos de la comarca de Guadix se unen para construir VPO

Ocho pueblos de la comarca de Guadix se han unido a una iniciativa impulsada por la asociación ADIMURD (Acción para el Desarrollo Inmobiliaria en Municipios ... Rurales en Riesgo de Despoblación) con el objetivo de construir viviendas de protección oficial en localidades donde hay demanda de casas por parte de los ciudadanos. Los municipios que se han adherido al proyecto son Guadix, Purullena, Jerez del Marquesado, Valle del Zalabí, Gor, Diezma, Alquife y Marchal. ADIMURD puso en marcha a inicios de julio el registro para que los interesados hiciesen a través de su página web la inscripción en los municipios disponibles. El proyecto pretende edificar alrededor de 260 VPO en total en estos ocho pueblos. El objetivo es que las obras comiencen en enero de 2026 y finalicen en noviembre de ese mismo año. La campaña de inscripción está activa hasta el 31 de agosto, y el proyecto está en fase de localización de suelo definitivo y cierre del expediente jurídico. A lo largo del procedimiento se han reunido con la Asociación de Constructores y Promotores de Granada y con el el delegado terriorial de Fomento, Antonio Ayllón, y el jefe de servicio de Vivienda, José Antonio Espinar, para sentar las bases de colaboración con la Junta de Andalucía.

La creación de estas urbanizaciones se llevaría a cabo a través de una cooperativa de viviendas, una agrupación de personas que se unen sin intermediarios ni promotores para construir su propio hogar a precio de coste.«Cada miembro es a la vez propietario y gestor del proyecto, por lo que decide de forma conjunta todos los aspectos: desde la financiación hasta los materiales, pasando por el diseño y la constructora», detalla el presidente de Adimurd, Emilio García. El papel que desempeña la asociación es gestionar la parte técnica y legal del proceso. Es decir, la relación con los ayuntamientos y la Junta de Andalucía; la coordinación del arquitecto, el abogado y la constructora, así como la tramitación de hipotecas y ayudas.

La propuesta surgió a raíz de ver que muchos alcaldes les comunicaban el problema de vivienda que tenían en sus territorios, ya que las casas vacías o en venta son antiguas o en otros siquiera hay infraestructura disponible. En algunos de ellos nunca se han construido VPO y en otros, como el Valle del Zalabí o Guadix, estos modelos no se edifican desde hace décadas.

La cooperativa se crea tras las inscripciones de los demandantes. «El precio de coste se convierte en la hipoteca y esto hace que no haya especulación con la misma», explica el responsable del proyecto. Emilio García deja claro que el proyecto solo avanza en los pueblos donde hay suficientes personas interesadas y que la cantidad de construcción en cada municipio dependerá de las demandas recibidas. Si no se alcanza un mínimo de demanda, no se construirá, pero la inscripción no se pierde. Los interesados pueden pedir el traslado a otro pueblo cercano o mantener el interés hasta que haya más inscritos. Desde ADIMURD explican que el precio final dependerá del tamaño, el pueblo y el tipo de suelo, pero estará muy por debajo del precio de mercado. La cantidad económica asciende entre 85.000 y 105.000 euros.

El acuerdo

El acuerdo entre los ayuntamientos y la asociación se firmó hace solo unas semanas, aunque los responsables trabaja en la campaña desde comienzos de este año. Diversos vecinos de la zona que conocen las necesidades y problemas del territorio se constituyeron como entidad en febrero de 2024 con la idea de atraer a quienes hace años emigraron, consolidar el futuro de los jóvenes que residen en los pueblos y la creación de oportunidades son las principales razones por las que los alcaldes han apostado por la iniciativa. «La intención es apoyar a las generaciones que guardan algún vínculo con estos municipios y conseguir que vivir en la comarca de Guadix no sea un privilegio, sino un derecho», detalla el portavoz de ADIMURD.

Los plazos a seguir 1. Julio-Agosto 2025 Se demandan las VPO, inicio de la campaña para dar a conocer la demanda de vpo en la comarca de Guadix.

2. Septiembre 2025 Análisis de la capacidad de compra mediante la colaboración bancaria.

3. Octubre 2025 Constitución de cooperativas. Reunión informativa sobre cooperativas de vivienda y creación municipal de las mismas.

4. Noviembre 2025 Elaboración del proyecto de obra y aprobación en junta de cooperativa y opción de compra sobre terrenos.

5. Diciembre 2025 Solicitud de licencia de obra a ayuntamientos y solicitud de subvención a fondo perdido a la junta de andalucia, ico y fondos 'netx generation'.

6. Enero-octubre 2026 Inicio de la construcción por hitos y fases para su rapido desarrollo.

7. Noviembre 2026 Finalización de las obras y creación de zonas comunes.

8. Diciembre 2026 Entrega de llaves, subrogación de hipotecas y disolución de la cooperativa.

Los ayuntamientos se encargan también de proponer el terreno y la ubicación en la que es viable la construcción. El Valle del Zalabí trabaja actualmente en sondear la cantidad de interesados. Según afirma su alcalde, Manuel Sánchez (PSOE), los domicilios irán ubicados en una zona próxima al Ayuntamiento. «Si no ofrecemos oportunidades de residencia favorecemos a que la población tenga que irse de aquí», detalla el primer edil. Gor sigue un planteamiento similar. La motivación del consistorio va ligada a los jóvenes de la localidad que trabajan en núcleos urbanos mayores cercanos, como Guadix o Baza. «Queremos retener a esos ciudadanos para fijar y mantener vecinos», cuenta su alcalde, Ambrosio Molina (PP). Este atractivo es también compartido por el regidor de Guadix, Jesús Lorente (PP), que ve con buenos ojos apostar por este modelo de edificación que tiempo atrás ya se ejecutó en el municipio.