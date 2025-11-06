Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Elena Duque, ha señalado que «no se busca señalar ni culpabilizar a nadie, sino abrir los ojos a una realidad que está afectando a nuestros hijos e hijas»

Las ocho diputaciones andaluzas se unen en la campaña común del 25N para educar en igualdad y prevenir el machismo on-line

Este año, la institución granadina ha asumido la coordinación de una acción consensuada, con un enfoque serio, moderno y realista, pero también positivo y constructivo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:43

La Diputación de Granada ha presentado la campaña 25N de las diputaciones andaluzas, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra ... las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. Este año, la institución granadina ha asumido la coordinación de una acción consensuada por las ocho administraciones, con un enfoque serio, moderno y realista, pero también positivo y constructivo.

