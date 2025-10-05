Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Instalación de dispositivos de protección de fauna salvaje en la carrerea A-308. Junta de Andalucía

«Las obras en la carretera han evitado el atropello de linces»

Los vallados reales y virtuales en la vía A-308 Iznalloz-Darro salvan vidas de fauna salvaje

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:06

Comenta

La Junta de Andalucía emprendió el año pasado una obra para proteger a la fauna salvaje a lo largo de 25 kilómetros de la carretera ... A-308 (Iznalloz-Darro), desde su inicio en la autovía A-44 hasta su conexión con la A-301. Con un presupuesto de 1,3 millones financiados con fondos Feder, el proyecto consistió en la colocación de cerramientos y cancelas con estructuras diseñadas para evitar que los linces y otras especies de fauna silvestre accedieran a la carretera.

