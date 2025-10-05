«Las obras en la carretera han evitado el atropello de linces»
Los vallados reales y virtuales en la vía A-308 Iznalloz-Darro salvan vidas de fauna salvaje
Domingo, 5 de octubre 2025, 00:06
La Junta de Andalucía emprendió el año pasado una obra para proteger a la fauna salvaje a lo largo de 25 kilómetros de la carretera ... A-308 (Iznalloz-Darro), desde su inicio en la autovía A-44 hasta su conexión con la A-301. Con un presupuesto de 1,3 millones financiados con fondos Feder, el proyecto consistió en la colocación de cerramientos y cancelas con estructuras diseñadas para evitar que los linces y otras especies de fauna silvestre accedieran a la carretera.
También se instalaron dispositivos de vallado virtual en hitos y biondas de la carretera, que cuando se aproxima un vehículo emiten señales que disuaden a los animales de acercarse. También se han colocado pasarelas por encima y por debajo de la vía. «La intervención está funcionando y parece que hay menos atropellos», resalta Javier Salcedo, responsable del Programa de Recuperación del Lince Ibérico en Andalucía.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión