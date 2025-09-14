Los nuevos trabajos de excavación en la villa romana de Salar se iniciarán este mes tras las retrasos

Los trabajos en la villa romana de Salar comenzarán este septiembre con un retraso de cinco meses. Así lo confirmó a IDEAL el alcalde de ... la localidad, Armando Moya (PLG), que aseguró que la demora se ha producido por «trabas administrativas», motivo por el que se prevé que se ejecute una modificacón en el periodo de actuación –previsto hasta marzo de 2026– para que se prolongue hasta junio de ese mismo año.

El regidor explicó que ya se han adjudicado a la empresa que ejecutará las obras, en las que se producirá un cambio en las cubiertas, se unirán los puntos de excavación y se ampliará la zona destinada a los visitantes. El objetivo del consistorio es extender las excavaciones en campañas sucesivas.

Armando Moya también indicó que el yacimiento permanecerá cerrado mientras duren los trabajos por prevención y para proteger los restos. No obstante, el Ayuntamiento de Salar prevé organizar una jornada de 'abierto por obras' para que los interesados puedan comprobar el transcurso de la actuación.

El equipo de gobierno conoció en julio de 2024 la resolución provisional de la subvención de Patrimonio para Uso Turístico del Ministerio de Turismo, en el que la villa romana de Salar quedó la primera de toda España, entre seiscientos proyectos presentados. La cuantía de la ayuda asciende a casi los tres millones de euros, 2.938.196 exactamente.

En la actuación, también se va a completar la excavación del yacimiento arqueológico y se va a proyectar un centro de visitantes integrado dotado de una cubierta vegetal para no romper la estética del paisaje de la vega granadina. También se incluirá una pasarela para que los visitantes puedan contemplar los mosaicos. Por último, se levantará un muro escollera de protección junto al arroyo de Salar. El arqueólogo responsable del proyecto es Julio Román.

Fortuna

Los primeros restos aparecieron de forma fortuita en 2004 durante unas obras de Diputación de Granada para la construir una depuradora. Se paralizaron estos trabajos y, en 2006, se realizó la primera excavación que permitió vislumbrar que se trataba de una villa romana de gran entidad.

Las posteriores excavaciones arqueológicas la confirman como una de las más importantes de la Península Ibérica por su riqueza arquitectónica y decorativa. Desde entonces, su subsuelo ha arrojado a la luz mosaicos y estatuas. Un edificio con forma absidal afloró en 2022. El entorno fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018.

Origen

La villa romana de Salar tiene su inicio en el primer cuarto del siglo I, y es abandonada durante la primera mitad del siglo VI. Se encontraba situada cerca de una de las vías romanas de comunicación más importantes de la provincia Bética, concretamente, la vía que cruzaba transversalmente la depresión granadina. La provincia Bética, en la que se localiza Salar, era una de las provincias de mayor importancia exportadora de los productos que integran la triada mediterránea: trigo, aceite y vino.

Se han encontrado numerosos mosaicos romanos, así como una estatua de una Venus púdica del siglo II que quedará para su exhibición en el municipio. El propietario y promotor de la villa, se cree, fue un aristócrata romano de la época, el 'Dóminus de Salar'. Un mosaico excepcional, único en España hasta la fecha, lo confirmó en 2019, en la cuarta campaña de excavaciones.