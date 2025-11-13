Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Francis Rodríguez ha señalado que «es un paso muy importante en el compromiso que tenemos con la seguridad de los municipios y con la mejora constante de los servicios públicos que prestamos». Ideal

Los 28 nuevos bomberos de la Diputación de Granada

Se pasa de 97 profesionales que había en 2023 a 143 en 2025, si bien en el presupuesto para 2026 hay una dotación económica para crear 16 nuevas plazas

Ideal

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha encabezado el acto de toma de posesión de 28 nuevos bomberos que se incorporan como ... funcionarios de carrera a la Agencia Provincial de Extinción de Incendios (APEI). De los 28 nuevos efectivos, 6 se incorporarán al parque de Alhama de Granada, 6 al de Cádiar, 11 al de Huéscar, 4 al de Iznalloz y 1 al de Guadix. Con esta ampliación de personal, se garantiza una mayor presencia en los turnos diarios, lo que permitirá incrementar la eficacia y la seguridad tanto en la resolución de emergencias como para los propios profesionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  3. 3 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  4. 4 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  5. 5 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  6. 6 La Diputación de Granada se sale de la Mesa del Aeropuerto
  7. 7 Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
  8. 8 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero
  9. 9 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  10. 10 Chicote busca en Granada las mejores habas con jamón de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los 28 nuevos bomberos de la Diputación de Granada

Los 28 nuevos bomberos de la Diputación de Granada