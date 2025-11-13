Los 28 nuevos bomberos de la Diputación de Granada

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha encabezado el acto de toma de posesión de 28 nuevos bomberos que se incorporan como ... funcionarios de carrera a la Agencia Provincial de Extinción de Incendios (APEI). De los 28 nuevos efectivos, 6 se incorporarán al parque de Alhama de Granada, 6 al de Cádiar, 11 al de Huéscar, 4 al de Iznalloz y 1 al de Guadix. Con esta ampliación de personal, se garantiza una mayor presencia en los turnos diarios, lo que permitirá incrementar la eficacia y la seguridad tanto en la resolución de emergencias como para los propios profesionales.

Rodríguez, que ha estado acompañado por el diputado de Emergencias, Eduardo Martos, ha destacado que «la toma de posesión de estos 28 nuevos bomberos es un paso muy importante en el compromiso que tenemos con la seguridad de los municipios y con la mejora constante de los servicios públicos que prestamos desde la Diputación. Hoy, culmina un proceso que demuestra el esfuerzo de esta institución por fortalecer una plantilla esencial para la protección de las personas y el territorio».

Además, el presidente ha subrayado el esfuerzo continuado de la Diputación en materia de personal, recordando que «en los dos últimos años, hemos aumentado la plantilla de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios en 46 nuevas plazas, pasando de 97 efectivos en 2023 a los 143 que tendremos en 2025. Este incremento refuerza la capacidad de respuesta ante emergencias y consolida una estructura moderna, equilibrada y adaptada a las necesidades de la provincia».

Tras esta toma de posesión, la plantilla operativa de la Agencia Provincial pasa a estar compuesta por 134 bomberos distribuidos en los cinco parques de bomberos, y se completará hasta los 143 efectivos previstos para 2025, incluyendo los nombramientos interinos por excedencias de personal hacia otras administraciones.

La Diputación de Granada prevé para 2026 un nuevo incremento en la estructura operativa, con la creación de 16 nuevas plazas (7 subinspectores, 4 jefes de dotación y 5 bomberos), todas ellas dotadas económicamente en el presupuesto provincial que se aprobará próximamente.