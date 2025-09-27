Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Desprendimiento en Beas de Guadix. Diputación de Granada

Nuevo derrumbe en el cerro de Beas de Guadix: «Ha sido como un terremoto»

Las rocas desprendidas del cerro del Castillejo, situado sobre una treintena de viviendas, han llegado hasta la vía pública

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:43

Gran susto en Beas de Guadix, donde se ha registrado este sábado un nuevo desprendimiento en el cerro del Castillejo, situado sobre una treintena de ... viviendas. Las rocas, esta vez, han llegado hasta la vía pública. A pesar de la aparatosa escena y del peligro por el peso de las piedras, no hay que lamentar heridos, según fuentes provinciales consultadas por este periódico.

