Nuevo derrumbe en el cerro de Beas de Guadix: «Ha sido como un terremoto»

Gran susto en Beas de Guadix, donde se ha registrado este sábado un nuevo desprendimiento en el cerro del Castillejo, situado sobre una treintena de ... viviendas. Las rocas, esta vez, han llegado hasta la vía pública. A pesar de la aparatosa escena y del peligro por el peso de las piedras, no hay que lamentar heridos, según fuentes provinciales consultadas por este periódico.

«Ha sido como un terremoto. Ha temblado el suelo. El terreno tiene riesgo de caída. Por suerte no hay daños personales, pero sí materiales», ha asegurado el alcalde de Beas de Guadix, Juan Jesús Porcel del Río.

Rocas procedentes del nuevo desprendimiento. Diputación de Granada

Los Bomberos de la Diputación de Granada ya se han desplazado hasta la zona para intervenir en este nuevo desprendimiento y tomar las medidas oportunas, después de que se estudie la situación. Este domingo, el diputado provincial de Emergencias, Eduardo Martos, junto al jefe de Bomberos y el alcalde de Beas de Guadix visitarán la zona para evaluar daños en busca de una solución.

Este nuevo desprendimiento de rocas se suma a los que tuvieron lugar durante el mes de mayo de este mismo año, cuando las abundantes lluvias registradas durante varios días hicieron que se agrandaran las grietas que existen sobre el terreno arcilloso de la zona. En aquellos episodios, los Bomberos de la Diputación de Granada intervinieron balizando la zona y tomando imágenes para elaborar un informe al objeto de que los técnicos evalúen los riesgos que presenta el estado de este monte.