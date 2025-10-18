El nuevo alcalde de La Malahá comienza su andadura con el «despacho abierto a todos los vecinos»

La Malahá tiene ya nuevo alcalde, tras la renuncia de José María Villegas y la investidura de Javier Ramírez, el nuevo regidor, que se ha ... convertido en el primer edil de este municipio en el pleno celebrado este sábado.

El nuevo alcalde expresó en su discurso de investidura que empieza esta etapa con ilusión renovada, «con muchas ganas de seguir trabajando por los malaheños y con el compromiso de hacerlo desde la cercanía, el diálogo y la transparencia». Ramírez había sido hasta ahora el portavoz y concejal de Presidencia, Seguridad, Cultura y Fiestas. Fue el segundo en la lista del PSOE en las municipales de 2023 y continuará con el proyecto iniciado por este equipo de gobierno.

Entre los objetivos de Javier Ramírez están reforzar los servicios públicos, especialmente la limpieza de calles y plazas, y «seguir apostando por la cultura, el deporte, la juventud y nuestras tradiciones, porque queremos un pueblo vivo, participativo y con oportunidades para todos».

«Quiero un municipio que mire al futuro, que aproveche sus recursos, su ubicación privilegiada y el talento de su gente para generar empleo, atraer oportunidades y garantizar el bienestar de todos», dijo el alcalde en el pleno de investidura. «Mi despacho va a estar abierto para todos los vecinos. Estoy aquí para escucharos, para atenderos y buscar soluciones juntos», indicó a los malaheños. «Quiero hacerlo desde el diálogo, no desde las redes sociales», puntualizó.

Escuchar a los jóvenes

Ramírez expresó que quiere una Malahá «que avance desde los valores de un proyecto progresista: que defienda la igualdad, que cuide a sus mayores, que escuche a sus jóvenes, que apoye a quienes más lo necesitan y que no deje a nadie atrás». Para estos jóvenes del pueblo abrirán pronto un nuevo espacio para que sea punto de encuentro.

Fuentes socialistas señalaron que la llegada de Ramírez se ha producido en el marco de una «transición natural, en la que se promueve una adaptación del equipo de gobierno a los nuevos retos». José María Villegas sigue como concejal y como diputado provincial en la Diputación de Granada.

Villegas explicó que la decisión de su renuncia, de la que tomaba conocimiento el pleno el pasado sábado al mediodía, ha estado supeditada al «interés general» del municipio, de unos 1.900 habitantes, en la línea de cómo ha venido actuando en sus años de mandato y ha dicho que seguirá haciendo.

«No es una decisión tomada a la ligera» señalaba en este mensaje a sus convecinos Villegas, que mostraba su agradecimiento por la confianza depositada en él en estos años, y a la cual dijo que «no va a fallar», contextualizando en ese marco también su iniciativa de dar un paso al lado.