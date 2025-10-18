Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El nuevo alcalde de La Malahá, Javier Ramírez, acompañado por concejales y representantes públicos y orgánicos del PSOE. Ideal

El nuevo alcalde de La Malahá comienza su andadura con el «despacho abierto a todos los vecinos»

Javier Ramírez sustituye a José María Villegas, que se marcha para que se produzca «una transición natural»

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:41

Comenta

La Malahá tiene ya nuevo alcalde, tras la renuncia de José María Villegas y la investidura de Javier Ramírez, el nuevo regidor, que se ha ... convertido en el primer edil de este municipio en el pleno celebrado este sábado.

