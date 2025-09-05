Nigüelas acogerá el musical 'La chica de ayer', un viaje a la música de los 80's El evento promete ser una velada inolvidable para vecinos, visitantes y amantes de la música en directo

Ideal Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:24 Comenta Compartir

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado el musical 'La chica de ayer', que se representará en Nigüelas, junto a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento del municipio, María Lina Ortega, la concejala de Cultura, María del Carmen Alarcón, y al creador y director del evento, Carlos Mesa. Se trata de una producción basada en un viaje a la música de los años 80 que ha conquistado escenarios de toda España y que aterriza ahora en uno de los pueblos granadinos con mayor tradición musical. La cita será el próximo jueves, 12 de septiembre, a las 21:00 horas, en la Plaza de la Iglesia de la localidad, y promete ser una velada inolvidable para vecinos, visitantes y amantes de la música en directo.

Caracuel ha manifestado que «desde la Diputación, consideramos muy importante la celebración de espectáculos que, como este, combinan la música, la danza y la interpretación, y que generan actitudes positivas hacia la Cultura, además de actuar como elemento esencial para la dinamización del territorio, y su desarrollo social y económico».

La diputada ha añadido que «esta iniciativa atrae público foráneo y contribuye a fortalecer la convivencia y la socialización en el ámbito local. Será una velada inolvidable para todo el público que se acerque a Nigüelas a disfrutar de este espectáculo musical que, con más de veinte artistas y músicos en escena, recupera los grandes temas musicales de los años 80, una de las décadas más prolíficas de la música pop española».

Por su parte, por la concejala de Cultura de Nigüelas, María del Carmen Alarcón, ha señalado que «este espectáculo, inspirado en la emblemática serie de televisión, promete llevarnos en un viaje nostálgico a través del tiempo, evocando los sentimientos e historias de la juventud de una generación con una música cautivadora, números de baile vibrantes y una narrativa conmovedora».

El creador y director del musical del espectáculo, Carlos Mesa, ha indicado que «es un musical que está basado en hechos reales y que estoy seguro de que va a gustar mucho a los que vengan a disfrutarlo. Quiero agradecer el apoyo de la Diputación y también del Ayuntamiento para que este evento pueda ser una realidad y animo a todos los granadinos a que visiten el municipio de Nigüelas porque no se van a arrepentir».

Detalles

El espectáculo cuenta con más de 20 artistas y músicos en escena, un gran montaje y una puesta en escena que conecta con varias generaciones, una apuesta por acercar propuestas culturales de calidad a la ciudadanía, reforzando así la identidad musical de Nigüelas, reconocida también por iniciativas como el Festival Fiapmse, con más de dos décadas de historia.

Durante la función, el público podrá disfrutar de temas tan emblemáticos como 'Insurrección', 'Ni tú ni nadie', 'No controles', 'Me colé en una fiesta', 'El ritmo del garaje' y, por supuesto, 'La Chica de Ayer' de Nacha Pop, que da nombre al musical. La combinación de estas canciones con una trama cargada de emoción y nostalgia convierte esta propuesta en una experiencia única, especialmente pensada para quienes vivieron intensamente aquella época, así como para los más jóvenes que desean descubrirla.

Las entradas para el espectáculo pueden adquirirse de forma anticipada en Nigüelas, en el Estanco Paquet de Dúrcal, en la Cafetería Bar Fuera de Juego, y también online, a través de la web oficial www.lachicadeayerelmusical.es.