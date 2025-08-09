Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Matan a un joven de 20 años de un disparo en Pinos Puente

Los hechos han ocurrido durante la madrugada de este sábado

J. A. M. / S. P.

Sábado, 9 de agosto 2025, 14:02

Un joven de 20 años ha muerto en Pinos Puente en la mañana de este sábado por una herida de bala. El 112 recibió un aviso sobre las seis de la mañana en el que se informaba de que una persona herida había acudido al centro de salud de la localidad y seguidamente fue evacuado al Hospital de Traumatología de Granada ante la gravedad de su estado.

La Guardia Civil ha confirmado a este periódico que el joven recibió un impacto de bala en Pinos Puente y finalmente ha fallecido a causa de la herida. Según ha podido saber IDEAL, la víctima habría muerto en la ambulancia mientras estaba siendo trasladado a Traumatología.

Los hechos están siendo investigados por las autoridades, pero, según las primeras pesquisas, el suceso estaría vinculado a un enfrentamiento entre clanes en la localidad. Por lo que se prevé que se extremen las medidas de seguridad en la zona para evitar represalias.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

