Moraleda pide justicia tras la muerte de uno de sus vecinos

Más de 200 vecinos de Moraleda de Zafayona se han concentrado durante la mañana de este lunes a las puertas del Ayuntamiento del municipio para ... pedir justicia tras la muerte de uno de sus vecinos. El acto, que ha durado aproximadamente una hora, ha incluido una pequeña marcha hasta la glorieta central de la localidad, donde el pasado domingo se reunieron para guardar un minuto de silencio.

Desde el sábado 23 de agosto, el ambiente en la localidad ha sido tenso. Presuntamente, Paco, un vecino de 70 años, habría recibido una «paliza» que habría acabado con su vida tras pasar, como consecuencia, varios días en el hospital. Desde entonces, la crispación ha aumentado entre los habitantes del municipio que han pedido al resto del vecindario que alce la voz ante lo que califican como una «muerte injusta» y han rogado la participación de todo aquel que pueda esclarecer los hechos.

Durante la mañana han recordado a su vecino «de toda la vida» con un aluvión de buenas palabras. En este municipio, que ronda los 3.000 habitantes, todos lo conocían, ya que pasaba gran parte del día paseando por las calles y parques y, además, han recordado que «nunca fue malo para nadie». «No hay derecho a esto. Pedimos justicia», ha declarado una de las vecinas allí presentes. «Que nadie tenga miedo a hablar», han suplicado una y otra vez. Además, han confesado que el día del supuesto altercado, acudió la Guardia Civil y una ambulancia, pero que tomaron la situación «como si se hubiese caído por unas escaleras«. «Se lo llevaron apaleado», han manifestado enfadados.

El nerviosismo, el miedo y la angustia ante la incertidumbre y el desconocimiento de lo que realmente pasó sigue presente en esta localidad granadina que no planea guardar silencio hasta que se esclarezcan los hechos. En Moraleda de Zafayona, cada día, sienten y sentirán la ausencia de su vecino. «Él siempre tenía buenas palabras para todo el mundo. Si llegaba el cumpleaños de alguien, se gastaba el poco dinero que tenía en comprar un regalo», ha explicado una vecina ante las interrupciones de comentarios que han respaldado sus declaraciones.

Los aplausos y reivindicaciones han aumentado la tensión que se ha palpado en todo momento en un acto donde también han estado presentes algunos miembros del Ayuntamiento del municipio. Desde la entidad local se han limitado a confesar que se sienten «indignados» ante la situación que está viviendo el pueblo. Tras ello, han declinado hacer cualquier tipo de declaración para «no entorpecer la investigación». Según fuentes cercanas a la familia, el cuerpo aún no ha sido trasladado hasta el municipio y están a la espera de los resultados de la última autopsia.