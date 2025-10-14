Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento de la detención del hombre el pasado martes, ante la atenta mirada de los vecinos. A la izquierda, coche destrozado en el que presuntamente se desplazaban los autores de los robos. IDEAL

Montefrío celebra hoy una junta de seguridad por los altercados de la semana pasada

Una persona fue detenida y otras dos identificadas por los diversos robos que el municipio ha estado sufriendo en cortijos

Laura Velasco

Granada

Martes, 14 de octubre 2025, 00:06

Comenta

Montefrío celebra este martes una junta local de seguridad para abordar los altercados ocurridos en el pueblo la pasada semana. En el encuentro participarán representantes ... del Ayuntamiento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla. La reunión fue convocada con el fin de «reforzar la protección de los vecinos», a petición del Consistorio, por la tensión vivida recientemente en el municipio a raíz de diversos robos en cortijos, dos viviendas okupadas y una detención.

