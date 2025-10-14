Montefrío celebra hoy una junta de seguridad por los altercados de la semana pasada

Montefrío celebra este martes una junta local de seguridad para abordar los altercados ocurridos en el pueblo la pasada semana. En el encuentro participarán representantes ... del Ayuntamiento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla. La reunión fue convocada con el fin de «reforzar la protección de los vecinos», a petición del Consistorio, por la tensión vivida recientemente en el municipio a raíz de diversos robos en cortijos, dos viviendas okupadas y una detención.

El PSOE de Montefrío, al frente del equipo de gobierno, indicó que en dicha junta abordarán «medidas, soluciones y acciones futuras» tras los últimos sucesos. «Esperamos que la calma vuelva a nuestras calles y que los vecinos puedan sentirse libres y protegidos. Es nuestro deber velar por hacerlo posible», recalcó.

Los problemas a los que se refiere el partido se remontan a un par de semanas antes, cuando comenzaron a producirse diversos robos en cortijos del pueblo y de algún vehículo. Al parecer, dos viviendas vacías habían sido okupadas por dos familias provenientes de otro municipio. Serían estas personas, según fuentes vecinales y policiales, los que han protagonizado diversos robos. La mayoría se han producido en cortijos, donde los enseres sustraídos van desde frigoríficos hasta lavadoras, pasando por productos de alimentación.

En los grupos de WhatsApp comenzó a circular un mensaje que alertaba de que los presuntos autores se movían en un BMW blanco. Compartieron, incluso, el número de la matrícula. La tensión fue in crescendo en el pueblo, y varias decenas de personas salieron a la calle el pasado martes. El mencionado coche blanco fue destrozado; las imágenes de cómo quedó circularon como la pólvora por los grupos.

Un detenido y dos identificados

Una persona fue detenida por la Guardia Civil y otras dos identificadas en relación a estos robos. En los vídeos de esa noche, la de hace justo una semana, se aprecia cómo se llevan a un hombre arrestado en el vehículo policial. Fuera, decenas de vecinos gritan frases como «¡Fuera del pueblo!». El asunto debió haber concluido entonces, pero no fue así. Aquel día fue destrozado el coche en el que se desplazaban los supuestos autores para cometer sus fechorías, el BMW de color blanco. El vehículo quedó volcado en la calle Tesillo del municipio con los cristales rotos. Un día después, el miércoles por la noche, fue quemado. La Guardia Civil investiga los hechos, que aún están por esclarecer. Por el pueblo circulan varias versiones de lo sucedido.

Por otro lado, las casas que habían sido okupadas quedaron vacías. En el pueblo cuentan que las dos familias ya se han marchado, pero hay quienes aseguran que han visto a algunos miembros en otras zonas.