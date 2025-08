Un molino harinero árabe en el Parque de Sierra Nevada: nuevo imán de turistas en Granada

Rafael Vílchez Miércoles, 6 de agosto 2025, 23:28 Comenta Compartir

En el Parque Protegido de Sierra Nevada se encuentra el complejo turístico-rural 'Los Molinos de Padul'. Esta finca turística se ha convertido en una de las más solicitadas por los amantes de la naturaleza de España y otros países. Últimamente su propietario, Francisco Muñoz, ha abierto tres alojamientos más bautizados con el nombre de Al-Agia, para duplicar la capacidad y poder albergar hasta 24 personas. También ha ampliado el complejo con la compra de otra finca contigua de 1.900 metros cuadrados para dedicarla a jardín. En este lugar existe un estanque con agua de nacimiento en su interior que en otros tiempos servía, entre otras cosas, para dejar en remojo el lino.

Este sitio de Padul posee un molino de grano de época árabe, un museo etnográfico en el que se exponen la maquinaria y otros objetos antiguos. Además, este complejo tiene un amplio abanico de lugares con encanto. Uno de ellos es el cortijo centenario de 'Mascares', convertido en 2002 en complejo turístico. Antiguamente funcionaron en Padul un ramillete de molinos harineros junto a la Laguna y los restos de una vía ibero-romana que unía Granada capital con la Costa. Turistas de todo el mundo han alquilado las estancias de Francisco Muñoz. Quien se acerca por primera vez a este lugar tan fresco, verde, tranquilo y florido, repite.

Según Francisco Muñoz «mi complejo turístico-rural se encuentra en un lugar privilegiado cercano a Sierra Nevada, Granada capital, La Alpujarra y la Costa, donde nunca falta el agua de nacimiento que hace mover las piedras del molino, los patos, peces, las flores, el arbolado, las higueras centenarias, varias piscinas, terrazas, un huerto ecológico para los clientes… Asimismo nuestros clientes disponen de documentación del Valle de Lecrín, entre otras cosas. Desde mi complejo se organizan rutas por caminos y senderos de Padul. El molino harinero está decorado con orzas, pipotes, cántaros, sartenes, fuentes, pesos, plateros, cuartillas, cencerros, trillos, cestas de caña, capachos, roseteros, jáquimas, bozales, rempujas, horcas, fresqueras, mazorcas y otras cosas más», informó.

Francisco Muñoz también ha manifestado que allá por el año 1850 había en Padul (antes se llamaba El Padul) cuatro molinos harineros. El molino de 'Misqueres' funcionó hasta mediados del siglo XX. Lo compró en 1954 mi padre Francisco. Durante muchos años fue lugar de recreo y expansión de la juventud de Padul que se bañaba en las frías aguas y tomaban algo en el merendero. El molino se lo compraron mis padres a una familia que le llamaban 'Los Misqueres'. En el terreno de labor mi padre cultivaba productos del campo y mi madre los vendía en el mercado de Padul. Yo tengo 63 años y me encanta estar en mi complejo turístico, siempre haciendo algo. Yo aprendí a leer, escribir y hacer cuentas con el maestro don Antonio Villena. Luego me fui al Ave María y unos años después me dediqué al frío industrial, arreglando frigoríficos con una empresa y después por mi cuenta. Hice la mili en Granada, en Artillería. En 1984 contraje matrimonio con Teresa Sánchez y tenemos dos hijas y una nieta de tres años. Cuando yo iba a arreglar frigoríficos por La Alpujarra me di cuenta que empezaban a acudir turistas a casas y cortijos y como aquello empezó a funcionar en esa zona yo también opté por dedicarme al turismo rural y triunfé con la ayuda de mi familia», terminó diciendo.