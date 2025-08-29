Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lugar en el que tuvo lugar el suceso. Ariel C. Rojas

Mejora la salud de la mujer tiroteada en Arenas del Rey y presta declaración

Aún sigue ingresada y precisará de más días en el hospital por la «complejidad y características de la intervención» a la que fue sometida

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:18

La mujer que fue tiroteada presuntamente por su hermano en Arenas del Rey, provocándole heridas muy graves en una pierna, continúa mejorando clínicamente. Aún sigue ... ingresada y precisará de más días en el hospital por la «complejidad y características de la intervención» a la que fue sometida, según indican fuentes sanitarias. Su situación requiere de un «abordaje multidisciplinar», pero la evolución en general es favorable. La Guardia Civil ha acudido ya a tomarle declaración en relación al crimen, en el cual su hermano la disparó supuestamente a ella y a su marido (cuñado del presunto autor), al que mató. La declaración de la mujer no ha aportado datos de interés para la investigación, según indican fuentes de la Benemérita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi hermano murió y nos salvó a todos»
  2. 2

    El radar de tramo de la circunvalación de Granada empieza a multar este lunes
  3. 3

    Bouldini cierra su cesión por el Granada este viernes
  4. 4

    Encapuchados vuelven a asaltar a otra pareja en Atarfe y les quitan dinero y móviles
  5. 5

    «Lo limpias que están las calles aquí no lo hemos visto en ninguna otra ciudad»
  6. 6

    Un parque de 12.700 metros cuadrados y nuevos viales abrirán Mondragones a la ciudad
  7. 7 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  8. 8 Muere uno de los pilotos que participó en el Festival Aéreo de Motril en un accidente en Polonia
  9. 9 Detienen a un hombre por apuñalar a su compañero de piso y a la víctima por estar en busca y captura
  10. 10 El restaurante perfecto en Granada para todas las generaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mejora la salud de la mujer tiroteada en Arenas del Rey y presta declaración

Mejora la salud de la mujer tiroteada en Arenas del Rey y presta declaración