Mejora la salud de la mujer tiroteada en Arenas del Rey y presta declaración Aún sigue ingresada y precisará de más días en el hospital por la «complejidad y características de la intervención» a la que fue sometida

Laura Velasco Granada Viernes, 29 de agosto 2025, 23:18 Comenta Compartir

La mujer que fue tiroteada presuntamente por su hermano en Arenas del Rey, provocándole heridas muy graves en una pierna, continúa mejorando clínicamente. Aún sigue ... ingresada y precisará de más días en el hospital por la «complejidad y características de la intervención» a la que fue sometida, según indican fuentes sanitarias. Su situación requiere de un «abordaje multidisciplinar», pero la evolución en general es favorable. La Guardia Civil ha acudido ya a tomarle declaración en relación al crimen, en el cual su hermano la disparó supuestamente a ella y a su marido (cuñado del presunto autor), al que mató. La declaración de la mujer no ha aportado datos de interés para la investigación, según indican fuentes de la Benemérita.

El suceso tuvo lugar el pasado lunes, 18 de agosto. El hombre disparó contra ambos con una escopeta. Fue su propia hija la que se la quitó de las manos y posteriormente la entregó a la Guardia Civil. Después de estos hechos, el presunto homicida se dirigió a su cortijo, que se encuentra en las afueras del pueblo, y se quitó la vida con otra arma de fuego.

