El maestro de escuela jubilado que devuelve el teatro a un pueblo de Granada La comedia, estrenada en Dúrcal, ha sido creada por el director de la Compañía de Teatro Mira de Amescua, Antonio Serrano Jiménez

Rafael Vílchez Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:50 Comenta Compartir

Escenas espectaculares y grandiosas que deslumbraron en su totalidad. Momentos culminantes. El patio de Comedias vuelve a triunfar. La obra escrita por Antonio Serrano 'Salvados por las trompetas' ha sido puesta en escena en Dúrcal, con Zítora Teatro y la Asociación Cultural Almósita de Dúrcal. La pieza teatral fue recibida con gran aprobación y aclamación por parte del público. Hubo muchos aplausos prolongados y sonoros para demostrar la opinión positiva del grupo sobre la obra. Todos los actores actuaron muy bien. El aspecto visual fue fenomenal. Su calidad fue un elemento también muy valorado por el público.

El maestro de escuela ya jubilado, pintor, poeta, articulista, historiador, actor, investigador, escenógrafo, director de Compañía de Teatro Mira de Amescua, Antonio Serrano Jiménez, nacido en Dúrcal el 27 de marzo de 1949, es el autor de la obra de teatro 'Salvados por las trompetas', una tragicomedia de moros y cristianos escrita en un libro hace dos años y ahora llevada al teatro. Antonio Serrano. Ha indicado que «en Dúrcal ocurrió una batalla la noche del 4 de enero de 1569. En ese tiempo estaba revelada La Alpujarra y el Valle de Lecrín contra Felipe II y había incendios en las iglesias y martirio de cristianos. Entonces, el Marqués de Mondéjar para sofocar la rebelión viajó a Padul y fue recibiendo tropas de diferentes lugares de España para sofocar lo que estaba ocurriendo. En Dúrcal, primeramente, estableció dos destacamentos, uno de Infantería y otro de Caballería. El cuartel general se implantó en la iglesia parroquial», ha manifestado.

Antonio Serrano estudió primero en las Escuelas de Balina de Dúrcal con don Francisco Puertas. Este maestro lo dejaba que contara cosas al alumnado porque era ya un artista de la interpretación. A corta edad Serrano comenzó también a pintar al óleo influenciado por su vecino Rafael Vílchez Valero, discípulo del consagrado pintor don Gabriel Morcillo Raya. Después estudió en el Seminario de Granada hasta final del Bachiller. Luego hizo Magisterio. Cuando terminó la carrera realizó el campamento en Viator (Almería) y el servicio militar en Tarifa con la graduación de sargento. Antonio Serrano ha ejercido de docente en Órgiva y Dúrcal (en el Centro de Educación Primaria de La Cruz, el Colegio Público Maestro Manuel Morales y en el IES Alonso Cano).

Serrano, el entrañable y admirable, Antonio Serrano, que también fue concejal de Cultura en otros tiempos, ha realizado en Granada capital una docena de escenografías enormes, de once metros de anchura por seis de altura. Su hija y su hijo son profesores. Su señora se llama Josefa Rodríguez. La madre de Serrano se llamaba Dolores y su padre Francisco. Este matrimonio tuvo siete hijos. Antonio Serrano hace unos años dedicó uno de sus trabajos a los cerca de 300 apodos que existen en Dúrcal. Antonio Serrano es un hombre fenomenal, agradable y generoso en el trato con los demás. Los miembros de la obra de teatro 'Salvados por las trompetas' no se quedan atrás.