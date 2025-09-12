Luis Vidaña presentará este viernes en La Alpujarra su libro: 'Válor, Naturaleza, historia, costumbres y tradiciones' El acto tendrá lugar en el edificio del Ayuntamiento del municipio de Válor, a las doce del mediodía

El Ayuntamiento de Válor acogerá este viernes, a las doce del medio día, la presentación del libro de 273 páginas del profesor y escritor Luis Vidaña Fernández, titulado: 'Válor, Naturaleza, historia, costumbres y tradiciones'. El prólogo de esta excelente obra es de Paco Fernández, y las fotografías y el asesoramiento de Bernardo Quesada. En 1960 nació Luis Vidaña en Válor. En 1969 emigró con su familia a Mallorca para poder prosperar, buscando un mejor futuro. Desde ese año vive en la isla. Vidaña cursó estudios de Magisterio en diferentes escuelas. Posteriormente se licenció en Historia y en Geografía General.

Luis Vidaña se presentó a las oposiciones de Instituto, por la especialidad de Historia. Ha trabajado en diferentes institutos de Mallorca. Su preocupación por la inmigración le llevó a realizar una tesis doctoral titulada: 'La inmigración extranjera en las Islas Baleares 1996-2003'. Jubilado desde hace 3 años, ha dedicado los últimos meses en la elaboración de su libro. Una obra que viene a ser una pequeña enciclopedia de conocimientos relativos a este histórico pueblo de la comarca de La Alpujarra granadina.

La obra literaria de Luis Vidaña aborda, trata y explora una ámplia variedad de elementos y detalles de Válor y de la comarca de La Alpujarra: La característica geográfica de La Alpujarra, flora y fauna'; 'Datos geográficos de Válor'; 'El Mesolítico y el Neolítico'; 'La cultura del Garcel'; 'La cultura de Los Millares'; 'La época de los metales'; 'La cultura del Argal'; 'La historia antigua'; 'La civilización Íbera y tartesa'; 'La colonización de los pueblos del Mediterráneo'; 'La conquista romana'; 'Bizancio y el reino visigodo'; 'La época musulmana'; 'Aben Humeya'; 'La rebelión de los moriscos'; 'Aportaciones de los musulmanes'; 'Historia moderna'; 'El siglo XX'; 'El sistema caciquil'; el asesinato de los guardias civiles en el Puerto del Lobo'; 'Hermanamiento de Válor con Ibros'; 'La Guerra Civil', 'La emigración y el abandono del campo'…

Luis Vidaña ha conseguido escribir un libro maravilloso sobre su terruño. Ha sabido investigar la historia de su pueblo y de la comarca, las tradiciones, la cultura… Vidaña ha aportado a Válor y a su zona un estudio antropológico ambientado en este lugar. Una colección de reatos reales. Cada capítulo de forma clara y amena integra una información completa. Es un libro de historia, cultura, naturaleza, costumbres y tradiciones.

