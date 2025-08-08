Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de ovejas trashumantes en la provincia de Granada. Pepe Marín

La lengua azul mantiene bajo vigilancia a 1.400 animales en la Alpujarra

Hay cinco granjas que tienen ovejas y cabras con síntomas y 24 han muerto en Órgiva con cuadros sospechosos

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:54

ÓÓrgiva podría ser el primer foco de lengua azul de la historia de la provincia de Granada. La Oficina Comarcal Agraria (OCA) ha registrado la ... muerte de hasta 24 animales. Los resultados de las analíticas realizadas por los técnicos veterinarios de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía aún no se han confirmado, pero todo apunta a que podrían estar relacionadas con esta enfermedad infecciosa que se transmite por la picadura de un mosquito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  3. 3 Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada
  4. 4

    «La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»
  5. 5

    La recomendación de evitar el baño se mantendrá en la playa de Salobreña hasta la semana que viene
  6. 6

    La actuación en Castell, bajo la mirada experta
  7. 7 Así fue el dispositivo de la Policía para capturar a un clan paraguayo que quiso secuestrar a un hombre en plena calle de Granada
  8. 8

    Condenan a la turba que liberó a un detenido en Loja
  9. 9 Despliegue de la Guardia Civil para capturar en Almuñécar a un capo albanés de la droga en búsqueda y captura
  10. 10

    Herido un bombero al caer desde tres metros de altura cuando intentaba apagar un fuego en Guadix

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La lengua azul mantiene bajo vigilancia a 1.400 animales en la Alpujarra

La lengua azul mantiene bajo vigilancia a 1.400 animales en la Alpujarra