La lengua azul mantiene bajo vigilancia a 1.400 animales en la Alpujarra

ÓÓrgiva podría ser el primer foco de lengua azul de la historia de la provincia de Granada. La Oficina Comarcal Agraria (OCA) ha registrado la ... muerte de hasta 24 animales. Los resultados de las analíticas realizadas por los técnicos veterinarios de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía aún no se han confirmado, pero todo apunta a que podrían estar relacionadas con esta enfermedad infecciosa que se transmite por la picadura de un mosquito.

En este contexto, ascienden a cinco las explotaciones ganaderas en alerta en esta zona de la Alpujarra granadina, tres en Órgiva y dos en Almegíjar. La última dio el aviso el jueves por la tarde tras presentar síntomas dos ovejas. A primera hora de ayer, los veterinarios de la Consejería de Agricultura se desplazaron hasta la granja en cuestión para hacer las pruebas pertinentes, pero habrá que esperar al menos 15 días para saber si se trata de la lengua azul. Es el tiempo que están tardando en confirmar o descartar las sospechas en el laboratorio de Algete, el único en toda España activo para esta labor. Los de las otras cuatro explotaciones investigadas se enviaron el 28 de julio y siguen sin llegar.

Así que ganaderos de toda la provincia no bajan la guardia mientras la inquietud crece especialmente en Órgiva, donde la cifra de animales afectados asciende a 210, según ha podido saber IDEAL. Ante la más mínima sospecha, el director de la OCA de esta comarca, José Miguel Mayor, recomienda el aislamiento. «Si están infectados no pasa nada por que se mezclen. La enfermedad no se transmite por contacto ni por aire, solo por el mosquito. Pero si es otra patología y les acaba picando, les va a pillar con las defensas bajas y su vida puede correr peligro», explica.

Cascada de posibles positivos

De las cinco explotaciones donde podría haber lengua azul, hay una que preocupa especialmente al que fuera también presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Granada. «Las demás evolucionan favorablemente, pero hay una, mediana, con 350 animales, en la que siguen saliendo posibles positivos. Es la que va peor, con 150 animales afectados, la mitad», comparte Mayor. Entre las otras cuatro, suman 60 más.

Tres de estas granjas son medianas, «con entidad», y dos pequeñas, «de ocio o de autoconsumo». Todas tienen ovino y caprino. En total, «estaríamos hablando de 1.130 ovejas y 270 cabras», para ser exactos. Esto significa, por lo tanto, que 1.400 animales podrían estar expuestos al virus de la lengua azul en Órgiva. «Se pueden contagiar rumiantes y salvajes o domésticos, y sobre todo el ovino, y con menos intensidad el bovino. El caprino, en principio, no padece la enfermedad, aunque a veces si tiene manifestaciones de bajada de leche», describe el director de la OCA.

Según el último censo facilitado por la Consejería de Agricultura, en la provincia de Granada hay actualmente 260.000 ovejas contabilizadas. En el último año, 190.465 han sido vacunadas de los serotipos 1 y 4, lo que supone una cobertura del 75%, aproximadamente. No obstante, ahora están circulando el 3, que es el más dañino, el que más ovejas está matando, y el 8. Ante la crisis que azota a la comunidad autónoma, la delegada territorial, Carmen Lidia Reyes, ha animado a los ganaderos granadinos a vacunar en masa contra esta enfermedad.

Ayudas para gastos

La Junta de Andalucía subvencionará el 50% de los gastos asociados a la compra de vacunas frente a los serotipos 3 y 8 de lengua azul –el coste medio ronda los 4,5 euros por animal–, así como a la contratación de servicios veterinarios para su administración al ganado. Asimismo, continuará facilitando las dosis frente al 1 y el 4, que han venido siendo gratuitas.

En las últimas semanas, además de en Granada, se han detectado casos sospechosos en Jaén y Córdoba, y previamente en Málaga, Sevilla y Cádiz.