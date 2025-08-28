Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

King África IDEAL

King África cancela su concierto en un pueblo de Granada por problemas de salud

Se aplaza el concierto del artista en Jun del 28 al domingo 31 de agosto

Esther Guerrero

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:36

El jueves 28 de agosto King África actuaba en las fiestas del municipio granadino de Jun. Se había programado para las 23:30 horas en la Plaza Mayor del pueblo.

Sin embargo, a través de un comunicado, subido en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento, se ha manifestado que este concierto se pospone al domingo 31 de ese mismo mes. La causa es «por motivos de salud del artista». Según se ha comentado, no se trata de algo de gran gravedad.

La actuación se realizará a la 23:30 horas y en la Plaza Mayor, al igual que se había programado para el jueves.

En su lugar, se sustituirá el concierto por el grupo de animación 'MALAFAMA' y los DJ José Ramos y Manu Castro. Como estaba `revisto en un primer momento.

