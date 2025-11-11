La Junta renovará el firme de ocho kilómetros de la carretera que conecta Torre Cardela con Morelábor

La Junta de Andalucía renovará el firme de ocho kilómetros de la carretera que conecta Torre Cardela con Morelábor, en la provincia de Granada. La ... consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha informado de esta actuación, que se ejecutará en 2026 con el Plan de Asfaltado y Resiliencia del Gobierno andaluz, a la alcaldesa de Torre Cárdela, María Vera, durante una visita institucional al municipio.

Rocío Díaz ha expuesto la necesidad de intervenir en una carretera que «se encontraba con el firme muy deteriorado». «Desde el Gobierno andaluz no sólo se actúa en autovías y vías de gran capacidad, sino en carreteras que son esenciales para conectar a la Andalucía rural y vertebrar el territorio», ha remarcado la titular de Fomento. La A-401 es muy utilizada por los vecinos de Torre Cardela no sólo para conectar con la vecina Morelábor, sino porque es la ruta más directa para enlazar con la autovía A-92.

Las obras, con un presupuesto de 1,2 millones, de euros, se centrarán en el tramo de ocho kilómetros comprendido entre los puntos 74 y 82, entre los municipios de Torre Cardela y Morelábor, y finalizar en el cruce con la carretera Iznalloz-Darro (A-308). Estas obras se incluyen dentro del Plan de Asfaltado y Resiliencia que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz, que contempla 140 millones de euros sólo para el próximo año.

Dentro de este plan, la Consejería de Fomento cuenta con más de 20 millones de euros sólo para carreteras granadinas entre este año y 2026. Hasta final del presente ejercicio se ha adjudicado un contrato de firmes con casi 2,7 millones de euros para la mejora de la carretera de acceso al CITAI y la vía de acceso a Albuñol. La renovación del firme entre Torre Cardela y Morelábor se acometerá dentro de los 17,5 millones de euros que hay previstos para 2026, donde se estima que se actuará en más de cien kilómetros de red viaria de titularidad de la Junta de Andalucía.

La consejera ha acudido al Ayuntamiento de Torre Cardela acompañada por el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano; y el director territorial de Fomento en la provincia de Granada, Antonio Ayllón.