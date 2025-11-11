Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha informado de esta actuación, que se ejecutará en 2026 con el Plan de Asfaltado y Resiliencia del Gobierno andaluz, a la alcaldesa de Torre Cárdela, María Vera.

La Junta renovará el firme de ocho kilómetros de la carretera que conecta Torre Cardela con Morelábor

Rocío Díaz resalta la próxima recuperación de la carretera gracias a una inversión de 1,2 millones de euros dentro del Plan de Asfaltado

Ideal

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:50

Comenta

La Junta de Andalucía renovará el firme de ocho kilómetros de la carretera que conecta Torre Cardela con Morelábor, en la provincia de Granada. La ... consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha informado de esta actuación, que se ejecutará en 2026 con el Plan de Asfaltado y Resiliencia del Gobierno andaluz, a la alcaldesa de Torre Cárdela, María Vera, durante una visita institucional al municipio.

